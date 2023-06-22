رفع العقوبة السجنية في حق البرلماني رشيد الفايق وكاتبته وشقيقه
هبة بريس _ فاس
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء يوم أمس الأربعاء، رفع العقوبة السجنية الصادرة ابتدائيا في حق النائب البرلماني رشيد الفايق من 6 سنوات إلى 8 سنوات سجنا نافذا في قضية ما يعرف بمافيا العقار ب”اولاد الطيب”.
وحسب مصادر ” هبة بريس “، فإن الغرفة المذكورة، رفعت أيضا العقوبة الحبسية في حق شقيقه جواد الفايق الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس من سنتين اثنين إلى 4 سنوات حبسا نافذا، مع رفع العقوبة الحبسية في حق كاتبة رشيد الفايق الخاصة إلى سنتين، مع تأييد باقي الأحكام القضائية الصادرة في حق باقي المتهمين.
و أضاف ذات المصدر، أن قرار رفع العقوبات السجنية في مرحلة الإستئناف جاء استنادًا إلى خطورة الأفعال المنسوبة لهذه الشبكة.
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11 تعليقات
الحمد لله احكام تثلج الصدر ..
تحية حب واحترام للقضاء النزيه ونتمنى للفاسد البرلماني رشيد الفايق عقوبة اكبر من ذالك ..
شكرا للقضاء.ونتمنى مقاضاة باقي البرلمانيين الفاسدين ..
نتمنى ان يحاكم كل من ثبت عليه الفساد المالي ..
عيب كيف البرلماني ورئيس جماعة يحضى بثقة جلالة الملك والشعب .ان يخون هذه الثقة بالسرقة ..
على القضاء مصادرة ممتلكاته كلها الى خزينة الدولة..
المجالس الجماعية أغلبها فيها اختلاس اموال الشعب وعلى المديرية العامة للجماعات المحلية التدخل ..
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم جميعا..
يجب محاسبة كل من تورط بالإختلاس. وربط المسؤولية بالمحاسبة..
سيقضي العقوبة كما يريد وعندما يخرج من السجن ارابرع بكل ما سرقته يده .اشغانديرو بالحبس ديالو الى مارجعش الممتلكات المنهوبة والمسروقة
والممتلكات هل حتى هي ستعود للدولة أم سياخدها عندما يخرج من السجن؟