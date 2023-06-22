رفع العقوبة السجنية في حق البرلماني رشيد الفايق وكاتبته وشقيقه

هبة بريس _ فاس

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء يوم أمس الأربعاء، رفع العقوبة السجنية الصادرة ابتدائيا في حق النائب البرلماني رشيد الفايق من 6 سنوات إلى 8 سنوات سجنا نافذا في قضية ما يعرف بمافيا العقار ب”اولاد الطيب”.

وحسب مصادر ” هبة بريس “، فإن الغرفة المذكورة، رفعت أيضا العقوبة الحبسية في حق شقيقه جواد الفايق الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس من سنتين اثنين إلى 4 سنوات حبسا نافذا، مع رفع العقوبة الحبسية في حق كاتبة رشيد الفايق الخاصة إلى سنتين، مع تأييد باقي الأحكام القضائية الصادرة في حق باقي المتهمين.

و أضاف ذات المصدر، أن قرار رفع العقوبات السجنية في مرحلة الإستئناف جاء استنادًا إلى خطورة الأفعال المنسوبة لهذه الشبكة.

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