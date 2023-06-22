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طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-06-22 / 09:07
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وجنوب الأقاليم الجنوبية للمملكة.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية أو نزول أمطار جد خفيفة ومحلية بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، فضلا عن تناثر غبار محليا بداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة، مع تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بالسهول الأطلسية الوسطى وبالسواحل الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 20 و26 درجة بكل من أقصى الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 15 و 20 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فسترتفع بصفة ملحوظة، لا سيما بالمناطق الداخلية للمملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين بوجدور والكويرة، وقليل الهيجان في باقي السواحل.

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‫9 تعليقات

  2. الحمد لله على هذه التساقطات المطرية الأخيرة انعشت حقينة السدود والفرشة المائية..

  3. لولا الماء لمات كل من في الكون .النبات .الحيوان . الانسان . لقوله تعالى: «وجعلنا من الماء كل شيء حي »..

  4. هذه السنة مختلفة عن باقي السنوات الأخرى لأن تأخر الأمطار كان له تأثير سلبي وإيجابي على الغطاء النباتي والسدود..

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