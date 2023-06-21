اصابات جراء انفجار وحريق بمبنى في باريس

هبة بريس _ وكالات

أصيب عشرات الأشخاص بينهم أربعة بحالة خطرة بعد ظهر الأربعاء في وسط باريس حيث وقع انفجار أعقبه حريق في مبنى ما أدى إلى انهياره.

ووفق حصيلة أولية، أصيب 33 شخصا آخرين بجروح متفاوتة، بينما يتمّ البحث عن مفقودَين تحت أنقاض هذا المبنى الواقع في الدائرة الخامسة، وهي منطقة فخمة في العاصمة تضمّ بشكل خاص البانتيون.

ونُشر حوالي 270 من عناصر الإطفاء في مكان الحادث، في منطقة المستشفى العسكري السابق في فال دو غراس الواقعة في الدائرة الخامسة.

وقال وزير الداخلية جيرار دارمانان في مؤتمر صحفي “لم يرد أي تنبيه قبل الانفجار الذي لا نعلم مصدره”.

وقال رئيس شرطة باريس لوران نونيز في مؤتمر صحفي إن الحريق تم احتواؤه.

وأضاف أنّ عناصر الإطفاء الـ270 الذين نُشروا في المكان والذين حشدوا 70 آلية “منعوا امتداد الحريق إلى مبنيين محاذيين تضرّرا بشدّة جراء الانفجار… وتمّ إخلاؤهما”.

وأفاد رجال الشرطة في وقت سابق بانهيار مبنيين، لكن مصادر الشرطة أفادت عن انهيار مبنى واحد فقط.

وقرّر وزير الداخلية قطع رحلة إلى نانسي للعودة إلى باريس، وفق المحيطين به. كذلك، كانت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو، التي قام مكتبها بتفعيل وحدة الأزمات، موجودة في المكان.

ووقع الحادث قبل الساعة 17,00 بقليل في شارع سان جاك، حيث توجد مدرسة أزياء خاصة هي أكاديمية باريس الأميركية، بالقرب من كنيسة نوتردام دو فال دو غراس.

وقال عدد من شهود العيان والسكان الذين قابلتهم وكالة فرانس برس إنّهم شمّوا رائحة غاز وسمعوا صوت “انفجار كبير”.

وقال مسؤول الأمانة العامة للتعليم الكاثوليكي، التي يقع مبناها بمحاذاة مكان الحريق والانفجار، “لقد حدث انفجار قوي للغاية. لقد سقطت من كرسي الاجتماع الخاص بي، مثل الآخرين”.

وأضاف “سبق ذلك انقطاع التيار الكهربائي، أراد رجل من عندنا الخروج للتحقّق، وشمّ رائحة غاز قوية في الخارج”.

من جهته، أفاد مكتب المدعي العام بأنّه “لا يوجد شيء يحدّد سبب الكارثة” في هذه المرحلة، مشيراً إلى فتح تحقيق في “إصابات غير مقصودة بسبب خرق التزام الحيطة أو السلامة”. وعهد التحقيق إلى الشرطة القضائية في باريس.

وقالت المدعية العامة في باريس لور بيكو، إنّ “العناصر الأولية… تقودنا إلى تأكيد أنّ هذا الانفجار انطلق من المبنى”.

وأضافت “من الواضح أنّنا نعتمد على المصابين بشكل عاجل نسبياً لتزويدنا بالعناصر الأولية للتحقيق وفهم ما الذي يمكن أن يكون قد حدث”.

ووفق رئيسة بلدية الدائرة الخامسة فلورانس بيرتوت، فقد كان صوت الانفجار “ضخماً للغاية” وامتدّ إلى “جزء من الدائرة”. وأشارت وكالة فرانس برس إلى أنّ تكسّر زجاج النوافذ على بعد أكثر من 400 متر من المبنى.

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