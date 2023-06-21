أونسا تطمئن المغاربة بخصوص صحة القطيع الوطني

هبة بريس _ الرباط

أكد مدير مراقبة المنتجات الغذائية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، عبد الغني عزي، أن صحة القطيع الوطني الموجه لتلبية الطلب بمناسبة عيد الأضحى مُرضية.

وأشار السيد عزي، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن عمليات المراقبة التي يقوم بها المكتب، من خلال أخذ عينات من اللحوم وعلف المواشي ومياه الشرب وتحليلها، تثبت جودة القطيع الوطني.

وأضاف أن المصالح البيطرية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية تؤمن التتبع والمراقبة الصحية في شتى أنحاء التراب الوطني، بتعاون وثيق مع الأطباء البيطريين بالقطاع الخاص والسلطات المحلية، مبرزا أنه في حالة عدم مطابقة المعايير، يتم إعداد محاضر وإرسالها إلى النيابة العامة.

وفي ما يتعلق بترقيم الأضاحي، قال السيد عزي إن المكتب الوطني للسلامة الصحية يسجل مزارع الأغنام والماعز الموجهة لتلبية الطلب بمناسبة عيد الأضحى، ويتوفر على قاعدة بيانات متكاملة تحتوي على معلومات عن المربين، يتم تحديثها بانتظام.

وبعدما أوضح أن عملية ترقيم المواشي تتم من خلال وضع حلقة على أذن كل رأس ماشية، أوصى المسؤول المستهلكين بشراء أضحية مرقمة لضمان إمكانية تتبعها، بحيث تضمن تلك الحلقة التواصل بين المربي والمستهلك ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية.

من جهة أخرى، ذكر السيد عزي بإطلاق (أونسا) حملة تواصلية مكثفة، تقوم بالأساس على نهج القرب عبر الشبكات الاجتماعية، بغية تقديم النصائح الضرورية للمستهلكين.

وسجل أنه سيتم، طيلة فترة عيد الأضحى، توفير خدمة المداومة من طرف مركز النداء التابع للمكتب، والذي سيعبئ 500 بيطري وتقني.

وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، قد أشار مطلع الشهر الجاري إلى قيام مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية بترقيم 5,4 ملايين رأس من الأغنام والماعز المعدة للذبح.

كما أبرز السيد صديقي أنه تم تسجيل 214 ألف وحدة لتربية وتسمين الأكباش المعدة لعيد الأضحى لدى المكتب، مضيفا أنه تم إحداث وتهيئة 34 سوقا مؤقتا، بهذه المناسبة، في مختلف جهات المملكة.

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