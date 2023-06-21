جمارك الجرف الأصفر تفكك بأزَمور مخزنا سريا لصنع أكياس البلاستيك

مصباح أحمد – الجديدة

في إطار مجهودات إدارة الجمارك لمحاربة التهريب وجميع أنواع الغش التجاري، تمكنت فرقة من جمارك الجرف الأصفر، التابعة للمديرية الجهوية للوسط الجنوبي، صبيحة اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023، من تفكيك شبكة تنشط في تصنيع وترويج الأكياس البلاستيكية، المحظورة بموجب القانون رقم: 77.15.

ووفق مصدر مطلع، فإن عناصر الجمارك أوقفوا، فجر اليوم الأربعاء، سيارة خفيفة محملة بحوالي 300 كلغ من الأكياس المحظورة. ما قادها إلى مداهمة مستودع كائن في ضيعة بدوار سيدي علي بن حمدوش، بتراب دائرة أزمور، لتباغت شخصا منهمكا في تشغيل آلات التصنيع.

هذا، فإن المصنع السري يتكون من سلسلة من الآلات المخصصة لتصنيع البلاستيك وتقطيعه على شكل أكياس للتسويق. كما تم حجز كميات كبيرة من الأكياس المحظورة، الجاهزة للترويج والتسويق، ناهيك عن اللفافات البلاستيكية، المعدة للتقطيع على شكل اكياس، وكمية مهمة من المواد الأولية البلاستيكية، مجموع وزنها حوالي 8800 كلغ.

وقد تم توقيف ثلاثة أشخاص، ضمنهم سائق السيارة المحجوزة، الذي كان ينشط في هذا الميدان، ومرافقه، وكذا، مشغل الآلات المستعملة في التصنيع، وهو شقيق صاحب المستودع السري، بموجب عقد كراء من صاحب الضيعة.

إلى ذلك، فإن عملية المداهمة قد تمت تحت إشراف النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية الجديدة، التي أمرت بإيداع الأشخاص الموقوفين، رهن إشارة المركز القضائي للدرك الملكي، من أجل استكمال البحث القضائي، وتقديم كل من تبث تورطه للعدالة.

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