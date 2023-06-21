الريال يمدد عقد الألماني كروس حتى 2024

2023-06-21 / 21:48
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هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي ريال مدريد الاسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن لاعب الوسط الألماني المخضرم توني كروس مدد عقده مع النادي الملكي حتى يونيو 2024.

وخاض كروس417 مباراة مع فريق العاصمة منذ 2014، وهو الأعلى للاعب ألماني مع ريال، وستكون مهمته نقل خبرته الواسعة للاعبين الشبان في غرف ملابس القلعة البيضاء.

أحرز بطل العالم 2014 مع منتخب بلاده، أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد بالإضافة إلى ثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني.

وفي تسعة مواسم مع ريال أحرز 20 لقبا ، 4 مرات دوري الأبطال، 5 مرات كأس العالم للأندية، 4 مرات الكأس السوبر الأوروبية، 3 مرات الدوري الإسباني، مرّة كأس ملك إسبانيا و3 مرات السوبر الإسبانية، بحسب بيان بطل أوروبا 14 مرة.

وكان ريال مدريد أعلن الأسبوع الماضي استقدام لاعب الوسط الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام من بوروسيا دورتموند الألماني.

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