بعد انتشار مقطع فيديو.. ما حقيقة العثور على قرش في المغرب؟

2023-06-21 / 21:01
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هبة بريس _ وكالات

ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحوتٍ جنح إلى اليابسة قيل إنه قرش عُثر عليه في المغرب. لكنّ الادعاء غير صحيح والفيديو مصوّر على شاطئ في كولومبيا سنة 2021.

يظهر في الفيديو أشخاص متجمعين حول حوت جانح على الشاطئ وبعضهم يحاول إرجاعه إلى الماء.

وعلّق الناشرون بالقول “هذا القرش عُثر عليه في المغرب”.

لكن الفيديو قديم ولم يُصوّر في المغرب.

فيديو من كولومبيا

فقد مكّن البحث بتقطيعه إلى مشاهد ثابتة من العثور على نسخة بجودة أفضل تُسمع فيها لغة المتحدّثين فيه بوضوح.

وقد تعرّف صحفيو وكالة فرانس برس في بوغوتا على اللغة المسموعة في التسجيل وأكدوا أنها اللغة الإسبانيّة التي يتحدّث بها سكان كولومبيا، ما ينفي أن يكون الفيديو قد صُور في المغرب.

على ضوء ذلك، أرشد البحث باستعمال كلمات مفتاحيّة باللغة الإسبانيّة مثل “إنقاذ قرش كولومبيا” إلى نسخ عدّة للفيديو وللحدث نفسه منشورة على عدّة مواقع إخباريّة محليّة في أبريل من سنة 2021.

وجاء في التفاصيل أن صيّادين ساعدوا قرشاً لإرجاعه إلى البحر بعدما علِق على شاطئ في منطقة تشوكو الواقعة شمال غرب كولومبيا.

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