الطالبي : اتحاد طنجة ليس قنطرة وكل مايروج محسوب على أصحابه

2023-06-21 / 20:15

هبة بريس – مكتب طنجة

تجدد التنافس و التشويق في البطولة الوطنية الاحترافية بعد أن أجريت مباريات الجولة التاسعة و العشرين و التي حسمت هوية النازلين للقسم الثاني في انتظار تحديد البطل خلال الدورة الأخيرة ، في وقت حقق فيه نادي اتحاد طنجة ريمونتادا تاريخية بضمان البقاء في القسم الوطني الاحترافي.

وسيواجه نادي اتحاد طنجة يوم الجمعة المقبل فريق الجيش الملكي الباحث عن درع البطولة ، بملعب طنجة الكبير ، وهو الموعد الذي تترقبه كل الجماهير المغربية بشغف كبير ،بعد أن أضاع العساكر فرصة حسم اللقب على أرضه وجمهوره أمام الرجاء البيضاوي .

عصام الطالبي الناطق الرسمي لنادي اتحاد طنجة ومسؤول الخلية الإعلامية ، أكد في تصريح لهبة بريس أن فريق اتحاد طنجة لن يدخر جهدا في تحقيق الانتصار خلال لقاءه الاخير أمام جماهيره الجمعة المقبل في مباراة ستكون احتفالية بالبقاء و سوف يخوض مباراته بجميع لاعبيه الأساسيين و بكامل تركيزه.

و أضاف عصام الطالبي في التصريح ذاته قائلا إن نادي اتحاد طنجة ليس قنطر, مؤكدا أن فارس البوغاز سيلعب ضد الفريق العسكري ليكون ختامه مسك، وأن كل ما يروج في مواقع التواصل الإجتماع محسوب على أصحابه .

وأردف الطالبي قائلا إن المستحيل صار حقيقة بفضل الدعم اللا مشروط من جماهير الفريق الطنجاوي الوفية وكذا عزيمة اللاعبين والأطر التقنية والمكتب المسير للنادي ، موجها الشكر لوالي الجهة محمد امهيدية على مابذله لإنقاذ الفريق،الى جانب بعض رؤساء المؤسسات المنتخبة كل من موقعه.

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