6 معلومات عن هاشم دومينغو الوافد الجديد على الرجاء الرياضي

2023-06-21 / 19:38
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هبة بريس : رياضة

أعلن الرجاء الرياضي، اليوم الأربعاء، تعاقده مع اللاعب الجنوب أفريقيا هاشم دومينغو، قادما إليه من ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويقدم لكم موقع “هبة بريس” معلومات عن الوافد الجديد على القلعة الخضراء :

1 – من مواليد 13 غشت 1995 ويبلغ من العمر 27 سنة.

2 – يشغل مركز وسط ميدان هجومي.

3 – تبلغ قيمته التسويقية 700 ألف يورو وفقا لمنصة “ترانسفر ماركت”.

4 – خاض هذا الموسم 17 مباراة مع صن داونز في جميع المسابقات، وقد سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.

5 – سبق له أن خاض تجربة احترافية أوروبية مع غيماريش البرتغالي ما بين 2015 و2018، كما خاض تجربة أخرى مع روفوس النرويجي.

6 – لديه 8 مباريات مع منتخب جنوب أفريقيا لأقل من 20 سنة سجل خلالها هدفا واحدا.

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