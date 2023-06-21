تقارير: برشلونة ينجح في اختطاف نجم السيتي غوندوغان

2023-06-21 / 19:28
4
هبة بريس

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأربعاء أن نادي برشلونة الإسباني نجح في اقناع الألماني إلكاي غوندوغان لتوقع عقد انضمامه إلى الفريق الكتالوني لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وكانت صحيفة “سبورت” الإسبانية قد أكدت أن ماتيو أليماني، مدير كرة القدم في برشلونة، توجه إلى ميونيخ لمحاولة حسم التعاقد مع غوندوغان، لاعب وسط مانشستر سيتي.

الصحيفة ذكرت أن برشلونة قدّم أيضاً “ضمانات كاملة” لغوندوغان، بتسجيله في رابطة الدوري الإسباني، بمجرد توقيعه العقد، كي يتمكّن من بدء الاستعدادات للموسم المقبل.

وبدوره رجح موقع “ريليفو” الإسباني أن يوقع غوندوغان (32 عاماً) اليوم مع برشلونة، بمجرد انتهاء الفحص الطبي في ألمانيا.

وأشار إلى أن الاتفاق مع برشلونة “استُكمل منذ بداية الأسبوع”، وتابع أن مانشستر سيتي فشل في إقناع اللاعب بتجديد عقده، لا سيّما أنه عرض عليه موسماً واحداً، إضافة إلى موسم آخر محتمل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الريال يمدد عقد الألماني كروس حتى 2024

الريال يمدد عقد الألماني كروس حتى 2024

2023-06-21 / 21:48
Photo of الطالبي : اتحاد طنجة ليس قنطرة وكل مايروج محسوب على أصحابه

الطالبي : اتحاد طنجة ليس قنطرة وكل مايروج محسوب…

2023-06-21 / 20:15
Photo of 6 معلومات عن هاشم دومينغو الوافد الجديد على الرجاء الرياضي

6 معلومات عن هاشم دومينغو الوافد الجديد على الرجاء…

2023-06-21 / 19:38
Photo of “ريال مدريد” يتمسك بنجمه توني كروس ويجدد عقده

“ريال مدريد” يتمسك بنجمه توني كروس ويجدد عقده

2023-06-21 / 19:00
Photo of أبرزها من إنجلترا.. العروض تنهال على أبوخلال بعد تألقه مع تولوز

أبرزها من إنجلترا.. العروض تنهال على أبوخلال بعد تألقه…

2023-06-21 / 18:51
Photo of البطولة الاحترافية .. موعد وبرنامج الجولة الأخيرة والحاسمة

البطولة الاحترافية .. موعد وبرنامج الجولة الأخيرة والحاسمة

2023-06-21 / 18:48
Photo of الاتحاد الأوروبي يعاقب مورينيو بعد واقعة “شتم الحكم”

الاتحاد الأوروبي يعاقب مورينيو بعد واقعة “شتم الحكم”

2023-06-21 / 18:21
Photo of بودريقة يشرع في التعاقدات و يوقع رسميا لأول صفقة من جنوب إفريقيا

بودريقة يشرع في التعاقدات و يوقع رسميا لأول صفقة…

2023-06-21 / 14:47
Photo of بين طنجة و فاس.. لمن تكون السرعة النهائية لحسم البطولة الوطنية؟

بين طنجة و فاس.. لمن تكون السرعة النهائية لحسم…

2023-06-21 / 11:24
Photo of الاتحاد القطري يرد على مزاعم العنصرية بعد انسحاب منتخب نيوزيلندا

الاتحاد القطري يرد على مزاعم العنصرية بعد انسحاب منتخب…

2023-06-20 / 23:50

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق