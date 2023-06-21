تقارير: برشلونة ينجح في اختطاف نجم السيتي غوندوغان

هبة بريس

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأربعاء أن نادي برشلونة الإسباني نجح في اقناع الألماني إلكاي غوندوغان لتوقع عقد انضمامه إلى الفريق الكتالوني لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وكانت صحيفة “سبورت” الإسبانية قد أكدت أن ماتيو أليماني، مدير كرة القدم في برشلونة، توجه إلى ميونيخ لمحاولة حسم التعاقد مع غوندوغان، لاعب وسط مانشستر سيتي.

الصحيفة ذكرت أن برشلونة قدّم أيضاً “ضمانات كاملة” لغوندوغان، بتسجيله في رابطة الدوري الإسباني، بمجرد توقيعه العقد، كي يتمكّن من بدء الاستعدادات للموسم المقبل.

وبدوره رجح موقع “ريليفو” الإسباني أن يوقع غوندوغان (32 عاماً) اليوم مع برشلونة، بمجرد انتهاء الفحص الطبي في ألمانيا.

وأشار إلى أن الاتفاق مع برشلونة “استُكمل منذ بداية الأسبوع”، وتابع أن مانشستر سيتي فشل في إقناع اللاعب بتجديد عقده، لا سيّما أنه عرض عليه موسماً واحداً، إضافة إلى موسم آخر محتمل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0