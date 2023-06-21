المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو لتحسين خدمات المستعجلات الطبية

2023-06-21 / 19:08
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هبة بريس _ الرباط

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى إزالة الحواجز المالية أمام الولوج إلى خدمات المستعجلات الطبية.

جاء ذلك خلال لقاء نظمه المجلس لتقديم خلاصات رأيه حول المستعجلات الطبية تحت عنوان “ما هي سبل تجاوز الوضعية المقلقة لمنظومة التكفل بالمستعجلات الطبية في المغرب ؟”.

وأوصى المجلس أيضا بإجراء دراسة بمشاركة مختلف الأطراف المعنية حول إمكانية إحداث صندوق ضمان ممول من منظومة التأمين عن المرض، ومخصص للتكفل بخدمات الرعاية الصحية الاستعجالية في القطاع الخاص الربحي وغير الربحي، وبإدراج التكفل بالخدمات العلاجية المنجزة بالمستعجلات الطبية في إطار نظام “الثالث المؤدي” ( tiers-payant) ، فضلا عن إدراج النقل الصحي ضمن المصنف العام للأعمال المهنية (NGAP) وإخضاعه للتعريفة الوطنية المرجعية.

وحث المجلس كذلك على تحسين التنظيم الترابي، وذلك من خلال إحداث منظومة للمستعجلات الطبية في كل جهات المملكة مع مراعاة ملاءمتها للخصوصيات السكانية والجغرافية لمختلف المجالات الترابية، وذلك بإشراك جميع الأطراف المعنية من مرحلة الإعداد إلى غاية التنفيذ، وفق منطق للحكامة اللامركزية ، بالاضافة إلى إشراك القطاع الخاص في توفير عرض العلاجات المستعجلة، وفهم احتياجات ساكنة كل جهة على نحو أفضل .

كما حث على تعزيز وتطوير خدمة تنظيم المستعجلات قبل الاستشفائية، عبر تعزيز الحس بالمسؤولية لدى المواطنات والمواطنين بتوفير المعلومة وتعزيز السلوك المواطن والتكوين في الإسعافات الأولية والتوعية بخصوصيات العمل الذي تقوم به وحدات المستعجلات الطبية، وكذا تعزيز وتوسيع نطاق عمل المصالح الجهوية لخدمة المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU)، وتعزيز قدرات الوقاية المدنية وتحسين التعاون بينها وبين خدمة المساعدة الطبية المستعجلة والجماعات الترابية، وكذا تقنين وتنظيم قطاع النقل الصحي .

من جهة أخرى ، دعا المجلس إلى تنمية الموارد البشرية للمستعجلات الطبية وتثمين دورها من خلال تعزيز التكوين الأساسي والتكوين المستمر، وإعادة النظر في الإطار القانوني ونظام التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة لمستخدمي المراكز الاستشفائية.

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‫10 تعليقات

  2. على وزارة الصحة النهوض بقطاع الصحة الذي يشكل عائقا في الاستشفاء امام المواطنين..

  5. على الحكومة تخصيص ميزانية ضخمة من أجل زيادة عدد المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصات والأطباء..

  6. المواطنين في معاناة مع المستعجلات وغياب الاطقم الطبية واللوازم العلاجية..

  7. نتمنى من الأطباء العمل بجد وحزم وإخلاص لأن المرضى في تزايد مرتفع وارتفاع تكاليف العلاج..

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