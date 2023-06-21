“ريال مدريد” يتمسك بنجمه توني كروس ويجدد عقده

2023-06-21 / 19:00
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هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أمس الثلاثاء عن تجديد عقد لاعبه الألماني، توني كروس، لمدة موسم آخر حتى 30 يونيو 2024.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد كروس مع النادي الملكي في صيف 2023 الجاري، إلا أن الـ”لوس بلانكوس” قرر تجديد عقد اللاعب لفترة أطول.

وقال النادي الإسباني في بيان له على صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “اتفق نادي ريال مدريد وتوني كروس على تمديد عقد اللاعب، والذي يظل مرتبطا بالنادي حتى 30 جوان 2024”.

وأضاف النادي: “وصل توني كروس إلى ريال مدريد في عام 2014 وهو بالفعل اللاعب الألماني الذي دافع عن القميص بـ 417 مباراة”.

وختم البيان: “في المواسم التسعة التي قضاها كلاعب في ريال مدريد، فاز بـ20 لقبا: 4 دوري أبطال أوروبا، 5 كؤوس العالم للأندية، 4 كؤوس السوبر الأوروبية، 3 بطولات الدوري، كأس الملك و3 كؤوس السوبر الإسباني”.

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