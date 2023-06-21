أبرزها من إنجلترا.. العروض تنهال على أبوخلال بعد تألقه مع تولوز

2023-06-21 / 18:51
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هبة بريس : رياضة

انهالت العروض على الدولي المغربي زكرياء أبوخلال، مهاجم تولوز الفرنسي بعدما بصم على موسم مميز مع فريقه.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن جناح المنتخب الوطني المغربي تلقى عدة عروض خلال الفترة الأخيرة، بينها عرض من برايتون الإنجليزي وآخر من ريال بيتيس الإسباني، إلى جانب عرض آخر من بايير ليفركوزن الألماني.

ووفقا لنفس المصدر فإن بروفايل المهاجم المغربي زكرياء أبوخلال يثير اهتمام الأندية الثلاثة، خاصة في ظل قوته البدنية وسرعته، بعدما قدم موسما مميزا توج خلاله بلقب كأس فرنسا مع تولوز.

 

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‫11 تعليقات

  5. تفتكر الأندية على ابو خلال زكرياء دليل على انه ناجح في حياته الكروية في تلوز…

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