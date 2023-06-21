البطولة الاحترافية .. موعد وبرنامج الجولة الأخيرة والحاسمة
هبة بريس _ رياضة
يسدل الستار يوم الجمعة 23 يونيو (الثامنة مساء)، على الموسم الجاري من البطولة الاحترافية، بإجراء مباريات الدورة الأخيرة بمواجهتين حاسمتين للتعرف على المتوج باللقب.
فيما يلي برنامج الدورة 30:
الرجاء الرياضي – الدفاع الجديدي
أولمبيك خريبكة – إتحاد اتواركة
إتحاد طنجة – الجيش الملكي
نهضة بركان – شباب المحمدية
مولودية وجدة – المغرب التطواني
الفتح الرياضي – حسنية أكادير
الشباب السالمي – أولمبيك آسفي
المغرب الفاسي – الوداد الرياضي
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