البطولة الاحترافية .. موعد وبرنامج الجولة الأخيرة والحاسمة

هبة بريس _ رياضة

يسدل الستار يوم الجمعة 23 يونيو (الثامنة مساء)، على الموسم الجاري من البطولة الاحترافية، بإجراء مباريات الدورة الأخيرة بمواجهتين حاسمتين للتعرف على المتوج باللقب.

فيما يلي برنامج الدورة 30:

الرجاء الرياضي – الدفاع الجديدي

أولمبيك خريبكة – إتحاد اتواركة

إتحاد طنجة – الجيش الملكي

نهضة بركان – شباب المحمدية

مولودية وجدة – المغرب التطواني

الفتح الرياضي – حسنية أكادير

الشباب السالمي – أولمبيك آسفي

المغرب الفاسي – الوداد الرياضي

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