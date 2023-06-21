الاتحاد الأوروبي يعاقب مورينيو بعد واقعة “شتم الحكم”

هبة بريس _ رياضة

قررت لجنة التأديب في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” اليوم الأربعاء معاقبة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي، لشتمه حكم المباراة النهائية للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وكان فريق روما قد خسر المباراة أمام إشبيلية الإسباني في 31 مايو الماضي.

وعاقبت لجنة التأديب في الاتحاد الأوروبي، مورينيو بالإيقاف لـ 4 مباريات بسبب ما حدث في المباراة التي انتهت باللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد هوية الفائز.

وانتشر مقطع فيديو تم تصويره في ساحة انتظار السيارات في ملعب “بوشكاش أرينا” في بودابست عقب انتهاء اللقاء أظهر تهجّم الفني البرتغالي مراراً وتكراراً على الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور واصفاً إياه بـ “العار”.

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