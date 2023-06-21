أخنوش ينوه بالموقف الإيجابي والبناء لهولندا بخصوص قضية الوحدة الترابية

2023-06-21 / 17:56
0
هبة بريس

نوه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، بالموقف “الإيجابي والبناء” للمملكة الهولندية بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة ‏المغربية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به أخنوش للصحافة عقب مباحثاته مع الوزير الأول الهولندي، مارك روت، الذي يقوم بزيارة عمل ‏للمغرب رفقة وفد هام من المسؤولين ورجال الأعمال.

ويدعم الموقف الهولندي جهود المبعوث الأممي الخاص، ويعتبر أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، يشكل مساهمة جادة وذات مصداقية في المسلسل السياسي الذي تقوده منظمة الأمم المتحدة في هذا الشأن.

وقال رئيس الحكومة إن اللقاء الثنائي شكل فرصة للتباحث حول سبل تعزيز الصداقة بين البلدين، والدفع بالتعاون الثنائي في مختلف الميادين، في إطار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتنويع الشراكات وتعزيزها داخل المجال الأوروبي.

وأوضح، في هذا الصدد، أنه تم الاتفاق على الاشتغال على وضع عناصر شراكة استراتيجية بين المغرب وهولندا، وأنه “سيتم الإعلان عن محاورها في الوقت المناسب وعلى المستوى المناسب”.

وبخصوص ملف الهجرة، يضيف السيد أخنوش، تم الاتفاق على تعزيز التعاون، والبناء على العلاقات الجيدة في هذا المجال، لافتا إلى عقد اجتماع تقني خلال الأسبوع المقبل للاتفاق على الإجراءات التي ستكون عملية.

كما ذكر رئيس الحكومة، في هذا الصدد، بمضامين الإعلان المشترك المغربي الهولندي لشهر ماي 2022، الذي وصفه بـ”خارطة طريق لتكثيف وتوسيع العلاقات الثنائية، والدفع بالتعاون الثنائي في ‏المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏”.

وأضاف أن اللقاء شكل، أيضا، فرصة لاستعراض الفرص والتحفيزات التي يوفرها ميثاق ‏الاستثمار الجديد، وصندوق محمد السادس للاستثمار، بالإضافة للاستراتيجية الوطنية ‏للهيدروجين الأخضر، التي سيتم اعتمادها مستقبلا تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية.

وأبرز أنه في إطار التعاون الثلاثي، يمكن للمغرب أن يكون جسرا مع الدول الإفريقية، وأن يساعد المقاولات المغربية والهولندية ‏الراغبة في الاستثمار في القارة، اعتبارا للمكانة ‏المتميزة للمملكة في القارة بفضل السياسة الملكية السامية في هذا الخصوص. ‏

يشار إلى أن السيدين وروت ترأسا أشغال الجلسة الختامية للطاولة المستديرة حول الهيدروجين الأخضر، التي نظمت على هامش هذه الزيارة، حيث تناولت، على الخصوص، آفاق الهيدروجين الأخضر والإمكانيات الاقتصادية والمستدامة التي يتيحها، كما تكرس المكانة المرموقة قاريا ودوليا للمملكة المغربية في مجال تنمية الطاقات المتجددة والتقنيات الصديقة للبيئة. وعلى هامش هذا اللقاء تم التوقيع على اتفاقية شراكة ومذكرة تفاهم.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو لتحسين خدمات المستعجلات الطبية

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو لتحسين خدمات المستعجلات الطبية

2023-06-21 / 19:08
Photo of ارتفاع الديون المتعثرة للأسر والشركات بـ5,2 بالمئة

ارتفاع الديون المتعثرة للأسر والشركات بـ5,2 بالمئة

2023-06-21 / 18:35
Photo of شيماء البحياوي.. حلم مهنة الطب هل سيتحول إلى حقيقة?

شيماء البحياوي.. حلم مهنة الطب هل سيتحول إلى حقيقة?

2023-06-21 / 17:35
Photo of وجدة.. سائق شاحنة لنقل الأموال يسرق حوالي 300 مليون سنتيم ويفر لوجهة غير معلومة

وجدة.. سائق شاحنة لنقل الأموال يسرق حوالي 300 مليون…

2023-06-21 / 17:20
Photo of مُتقاضي يضرم النار في جسده أمام محكمة ابن احمد

مُتقاضي يضرم النار في جسده أمام محكمة ابن احمد

2023-06-21 / 17:00
Photo of استنفار بطنجة في انتظار قدوم الملك لقضاء عطلته بشمال المملكة

استنفار بطنجة في انتظار قدوم الملك لقضاء عطلته بشمال…

2023-06-21 / 16:00
Photo of مكناس تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

مكناس تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-06-21 / 15:30
Photo of أكادير : من يحمي فوضى “ملهى ليلي” بالقرب من مؤسسات الدولة؟؟

أكادير : من يحمي فوضى “ملهى ليلي” بالقرب من…

2023-06-21 / 15:20
Photo of عيد الأضحى.. السماح للسجناء بتلقي قفة المؤونة لمرة واحدة

عيد الأضحى.. السماح للسجناء بتلقي قفة المؤونة لمرة واحدة

2023-06-21 / 14:26
Photo of بنسعيد: العالم العربي في حاجة إلى إعلام يخاطب الرأي العام الدولي ويؤثر فيه 

بنسعيد: العالم العربي في حاجة إلى إعلام يخاطب الرأي…

2023-06-21 / 14:06

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق