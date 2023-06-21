شيماء البحياوي.. حلم مهنة الطب هل سيتحول إلى حقيقة?

محمد منفلوطي_ هبة بريس

هي شيماء، الشابة ذات الجسم النحيل والرؤية الثاقبة واللغة العربية الفصيحة التي شدت أنظار الجميع، وحولت مدينة سطات قبلة للباحثين عن الخبر من مختلف وسائل الاعلام السمعية والمرئية والجرائد الالكترونية وحتى الورقية، وهي شيماء التي نفضت الغبار عن حي مجمع الخير مقر بيت الأسرة الصغيرة، هذا الحي الذي يقبع بالجهة الشرقية للمدينة ولازال يعاني من ضعف كبير على مستوى البنيات التحتية رغم أنه حديث التشييد والبناء…

هي شيماء البحياوي ابنة المدرسة العمومية، التي تربعت على كرسي الفائزين وطنيا بأعلى معدل بلغ 19.52في العلوم الفيزيائية خيار فرنسي، هي التي كانت وظلت ولازالت تعشق مهنة الطب…فهل أصبح حلما حقيقة، وهل ستلج فعلا كلية الطب لتكون طبيبة للفقراء والبسطاء وقيمة مضافة لوطنها الذي هو في حاجة لأبنائه..

هي شيماء البوحياوي، التي استطاعت بأسلوبها الخاص، وبرعاية لصيقة من قبل أمها ووالدها الذي بالمناسبة هو رجل تعليم ومتصرف تربوي ومدير مؤسسة تعليمية بمدينة برشيد، ( استطاعت) بجدها ومواظبتها والتزامها وسهرها لليالي أن تخلق المستحيل، وتبلغ المراد، وتملأ مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات عفوية بلغة سليمة وابتسامة عريضة وطموح كبير نحو تحقيق المزيد….

هي شيماء، التي تحولت إلى قصة تروي بكل بيت، وفي حديث الشارع والمجالس، هي التي أعادت الأمل من جديد في المدرسة العمومية كممشتل لصناعة الأجيال الصاعدة تكوينا وتأطيرا ومعرفة…هي التي أكدت أن مجهوداتها لك تذهب سدى، وأن لكل مجتهد نصيب، وان الفضل بعد الله سبحانه وتعالى يرجع لأسرتها ووالديها اللذين ضحى بالغالي والنفيس في سبيل توفير كافة شروط الدراسة الجيدة.

شيماء التي حصلت على أعلى معدل على الصعيد المغربي كنتيجة اولية، لم تخف فرحتها ولم تتمالك دموعها وهي تسرد قصة نجاحها، راسمة بذلك مسارا مهنيا مشرقا في حياتها، لما لاوهي تعشق مهنة الطب.

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