وجدة.. سائق شاحنة لنقل الأموال يسرق حوالي 300 مليون سنتيم ويفر لوجهة غير معلومة

هبة بريس : وجدة

قام سائق شاحنة لنقل الأموال، يوم الإثنين 19 يونيو الجاري بمدينة وجدة بإختلاس حوالي 300 مليون سنتيم ويلوذ بالفرار الى وجهة غير معلومة.

وحسب مصدر مطلع، بأن السائق المختلس بدأ العمل مع الشركة منذ ستة أشهر، حيث قام بالفرار بالشاحنة بعد ترك مرافقه داخل أحد الأبناك بمدينة وجدة، حيث فوجئ بعد مغادرته البنك، باختفاء سائق الشاحنة المحملة بالأموال والودائع التي بها.

وحسب المصدر ذاته، حيث قام مرافقه بالإبلاغ التي استنفرت له المصالح الامنية عناصرها لتمشيط المنطقة، حيث عثرت على الشاحنة مركونة بحي الطوبة قرب السجن المحلي السابق.

فيما، فتحت المصالح الأمنية بحثا تحت إشراف النيابة العامة للقبض عن المتهم الذي فر الى وجهة غير معلومة.

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