مُتقاضي يضرم النار في جسده أمام محكمة ابن احمد

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن شخصا أقدم اليوم الأربعاء، على اضرام النار في جسده أمام محكمة ابن احمد، حيث تعرض لحروق خطيرة عجلت بنقله على وجه السرعة نحو مستشفى البيضاء، نظرا لمحدودية الخدمات الطبية بمدينة ابن احمد الذي يعاني ضعفا ونقصا على مستوى التجهيزات الطبية.

الضحية وهو في طريقه لتلقي العلاجات الضرورية، نشر مقاطع فيديوهات على صفحته الفايسبوكية يؤكد من خلالها تعرضه لحروق خطيرة موجها رسائل لكانت لكافة أصدقائه ومعارفه بالقول : ” وليداتي أمانة عندكم…”، مشيرا أنه توجه صباح اليوم من منطقة رأس العين صوب مدينة ابن أحمد للتقاضي في ملف يعرض بمحكمة ابن احمد الابتدائية في مواجهة آخرين.

الحادث وحسب ذات المصادر خلف حالة من الاستنفار القصوى بين مختلف الأجهزة الأمنية ومرتفقي المحكمة، قبل أن يتم انقاذ المعني بالأمر وربط الاتصال برجال الوقاية المدنية وسيارة الاسعاف لاسعافه وتقديم الخدمات له، لتبقى التحقيقات التي تباشرها الجهات المختصة كفيلة للوصول على الأسباب الحقيقية وراء اقدام هذا الأخير على اضرام النار في جسده حرقا باستعمال كمية من البنزين حسب ما أكدته مصادرنا.

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