الصورة تعبيرية

مُتقاضي يضرم النار في جسده أمام محكمة ابن احمد

2023-06-21 / 17:00
4
محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن شخصا أقدم اليوم الأربعاء، على اضرام النار في جسده أمام محكمة ابن احمد، حيث تعرض لحروق خطيرة عجلت بنقله على وجه السرعة نحو مستشفى البيضاء، نظرا لمحدودية الخدمات الطبية بمدينة ابن احمد الذي يعاني ضعفا ونقصا على مستوى التجهيزات الطبية.

الضحية وهو في طريقه لتلقي العلاجات الضرورية، نشر مقاطع فيديوهات على صفحته الفايسبوكية يؤكد من خلالها تعرضه لحروق خطيرة موجها رسائل لكانت لكافة أصدقائه ومعارفه بالقول : ” وليداتي أمانة عندكم…”، مشيرا أنه توجه صباح اليوم من منطقة رأس العين صوب مدينة ابن أحمد للتقاضي في ملف يعرض بمحكمة ابن احمد الابتدائية في مواجهة آخرين.

الحادث وحسب ذات المصادر خلف حالة من الاستنفار القصوى بين مختلف الأجهزة الأمنية ومرتفقي المحكمة، قبل أن يتم انقاذ المعني بالأمر وربط الاتصال برجال الوقاية المدنية وسيارة الاسعاف لاسعافه وتقديم الخدمات له، لتبقى التحقيقات التي تباشرها الجهات المختصة كفيلة للوصول على الأسباب الحقيقية وراء اقدام هذا الأخير على اضرام النار في جسده حرقا باستعمال كمية من البنزين حسب ما أكدته مصادرنا.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ارتفاع الديون المتعثرة للأسر والشركات بـ5,2 بالمئة

ارتفاع الديون المتعثرة للأسر والشركات بـ5,2 بالمئة

2023-06-21 / 18:35
Photo of أخنوش ينوه بالموقف الإيجابي والبناء لهولندا بخصوص قضية الوحدة الترابية

أخنوش ينوه بالموقف الإيجابي والبناء لهولندا بخصوص قضية الوحدة…

2023-06-21 / 17:56
Photo of شيماء البحياوي.. حلم مهنة الطب هل سيتحول إلى حقيقة?

شيماء البحياوي.. حلم مهنة الطب هل سيتحول إلى حقيقة?

2023-06-21 / 17:35
Photo of وجدة.. سائق شاحنة لنقل الأموال يسرق حوالي 300 مليون سنتيم ويفر لوجهة غير معلومة

وجدة.. سائق شاحنة لنقل الأموال يسرق حوالي 300 مليون…

2023-06-21 / 17:20
Photo of استنفار بطنجة في انتظار قدوم الملك لقضاء عطلته بشمال المملكة

استنفار بطنجة في انتظار قدوم الملك لقضاء عطلته بشمال…

2023-06-21 / 16:00
Photo of مكناس تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

مكناس تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-06-21 / 15:30
Photo of أكادير : من يحمي فوضى “ملهى ليلي” بالقرب من مؤسسات الدولة؟؟

أكادير : من يحمي فوضى “ملهى ليلي” بالقرب من…

2023-06-21 / 15:20
Photo of عيد الأضحى.. السماح للسجناء بتلقي قفة المؤونة لمرة واحدة

عيد الأضحى.. السماح للسجناء بتلقي قفة المؤونة لمرة واحدة

2023-06-21 / 14:26
Photo of بنسعيد: العالم العربي في حاجة إلى إعلام يخاطب الرأي العام الدولي ويؤثر فيه 

بنسعيد: العالم العربي في حاجة إلى إعلام يخاطب الرأي…

2023-06-21 / 14:06
Photo of أزيد من 200 من حجاج من إقليم بنسليمان عالقون بمطار محمد الخامس

أزيد من 200 من حجاج من إقليم بنسليمان عالقون…

2023-06-21 / 13:54

‫4 تعليقات

  4. الشخص الذي يقبل على الإنتحار جريمة لا تغتفر تسمى قتل النفس عما وهذا عندما سيتعافى السجن ينادي والعقوبة في إضرام النار سجنه مده تترواح بين 25 إلى 30 سنة لأن نحن في بلد فيه دستور ينص على القرآن الكريم أي المصحف الشريف والله حرم الإنتحار القتل العمد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق