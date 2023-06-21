جهة الشرق .. التوفيق ينصب مصطفى بنحمزة رئيسا للمجلس العلمي الجهوي

هبة بريس : وجدة

جرى يومه الأربعاء 21 يونيو الجاري بمقر ولاية جهة الشرق بوجدة، حفل تنصيب العلامة مصطفى بنحمزة رئيسا للمجلس العلمي الجهوي للشرق، خلال حفل ترأسه أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

كما تم خلال الحفل كذلك، تنصيب رؤساء ثلاث مجالس علمية محلية، ويتعلق الأمر برؤساء المجالس العلمية المحلية الثلاث، وجدة تم تعيين محمد مصلح، تاوريرت تم تعيين سعيد بنحمو، وجرسيف تم تعيين عبد العزيز الحفياني.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد التوفيق أن “إحداث مجالس علمية جهوية وتعيين رؤساء عليها، تعبير عن حرص أمير المؤمنين على تجديد الحيوية في مؤسسة العلماء، وتمتيع هيكلتها بالوسائل التي تجعلها قادرة على القيام بدورها، في سياق يحدث فيه، في كل وقت، مزيد من التحديات”.

وأشار الوزير إلى أن “علماءنا أدركوا أن التجديد يكون بتقريب الدين من حاجيات الناس في الحياة بغاية إصلاحها وتخفيف تكاليفها وأن الدين في الواقع لم يأت إلا لهذا الإصلاح”.

وأبرز أن مؤسسة العلماء مؤهلة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتبليغ القرب، مضيفا أن أمير المؤمنين عزز أمانتها العامة بكاتب عام ومدير للتبليغ ومدير مكلف بالعلاقات مع المجالس العلمية المحلية، كما أمر جلالته برفع عدد أعضاء المجالس المحلية إلى 12 عضوا، من بينهم أربع من العالمات.

وقال إنه وعيا من المؤسسة العلمية بكل التحديات وتقديرا منها للثقة السامية وللتمتيع بالوسائل والشروط، فإنها منكبة على وضع برنامج تأطير تكون له ثمرات في سلوك الناس وحياتهم.

وأضاف الوزير أن المجالس المحلية مطالبة بمواصلة حفظ المساجد من مخالفات الثوابت، سواء تعلق الأمر بالعقيدة أو بالمذهب أو بالسلوك أو بفقه الواقع.

حضر هذا الحفل، على الخصوص، الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى محمد يسف، وعامل إقليم جرادة مبروك ثابت، وشخصيات أخرى، وكذا عدد من أعضاء المجالس العلمية المحلية بالجهة.

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