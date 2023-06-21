إشادة وزراء الإعلام العرب بجهود الملك في نصره القدس والقضية الفلسطينية

2023-06-21 / 17:06
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نجلاء مزيان : هبة بريس

أشاد وزراء الإعلام العرب خلال اجتماعات الدورة 53 لمجلسهم المنعقد بالرباط اليوم الأربعاء، بجهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس في نصرة القضية الفلسطينية.

وصادق الاجتماع الوزاري لوزراء الإعلام العرب على قرار يقضي بالتأكيد على كافة قرارات مجلس وزراء الإعلام العرب الخاصة بالقضية الفلسطينية، كما صادق في نفس القرار على دعوة وسائل الإعلام العربية إلى تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة في نصرة القدس والقضية الفلسطينية.

كما أشاد المجلس بمبادرة المغرب بتنظيم ندوة دولية حول دور الإعلام العربي في دعم الهوية الحضارية للقدس الشريف والتي نظمت على هامش هذه الدورة.

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