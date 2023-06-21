استنفار بطنجة في انتظار قدوم الملك لقضاء عطلته بشمال المملكة

2023-06-21 / 16:00
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هبة بريس - مكتب طنجة

يرتقب أن يحل الملك محمد السادس، عشية اليوم الأربعاء، بمطار ابن بطوطة الدولي بمدينة طنجة.

وتشهد مدينة طنجة منذ الساعات الاولى لنهار اليوم الاربعاء 21 يونيو استنفارا واستعدادات أمنية مكثفة لاستقبال الملك محمد السادس، حيث شوهد انتشار واسع لعناصر أمنية على طول الطريق الرئيس المؤدي للمطار ( طريق الرباط) وبعض المدارات الطرقية .

وينتظر أن يتوجه الملك محمد السادس في نفس اليوم الى اقامته بمدينة المضيق حيث اعتاد قضاء عطلته الصيفة بها خلال الاعوام الماضي.

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