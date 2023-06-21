“الكسابة” يشتكون ضعف الإقبال على اقتناء أضاحي العيد في محلات البيضاء

2023-06-21 / 15:12
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

عبر عدد من الكسابة و باعة الأضاحي بعدد من محلات الدار البيضاء عن تذمرهم من ضعف إقبال المواطنين على اقتناء أضحية العيد رغم فتحهم للمحلات و عرضهم للأكباش منذ حوالي أكثر من أسبوع.

و أوضح بعض الباعة أن هناك عددا من الأسباب التي جعلت الإقبال على اقتناء الأضاحي قليلا، مقارنة بسنوات ماضية، منها غلاء أسعار البيع، خاصة ب”الماكازات” التي يعمد أصحابها لرفع السعر بسبب تكاليف كراء المحلات و تجهيزها.

كما عزا المهنيون ضعف الإقبال لعدم تلقي أغلب الموظفين لرواتبهم لحدود الساعة، بالإضافة للجوء عدد كبير لما يسمى ب”الرحبات” و كذا الضيعات خارج المدينة التي تعرض الأضاحي بأسعار أقل من تلك المتواجدة بالمحلات وسط المدينة.

كما أن عددا من المواطنين، يضيف الباعة، ينتظرون الأيام الأخيرة لعل الأسعار تتراجع، و هو ما نفاه المهنيون الذين أوضحوا بأن أسعار البيع ستشهد المزيد من الارتفاع في الأيام الأخيرة التي تسبق العيد.

*الصورة من الأرشيف

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‫5 تعليقات

  1. هم يشتكون من قلة الزبائن الا يعلمون من اجبر الزبائن عن عدم الاهتمام بالامر انهم هم أنفسهم
    الحمذ للله ان هذه الشعيرة جعلها غير موجبة
    عيدكم مبارك سعيد اعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات

  5. أين هي النقود نريد الزكاة لاقتناء الأضحية

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