مجازر الدار البيضاء تحدد سعر ذبح الأضاحي في 240 درهما

2023-06-21 / 13:38
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هبة بريس

أعلنت شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات، أنها ستضع رهن إشارة المواطنين خدمة إيواء وذبح أضحية العيد على مستوى مجازر الدار البيضاء، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك للسنة الحالية.

وذلك بلاغ للشركة، أنه على غرار كل سنة، وتحت إشراف مجلس جماعة الدار البيضاء، تحرص الدار البيضاء للخدمات على إنجاز عملية ذبح الأضحية وفق معايير وشروط السلامة الصحية والجودة المنصوص عليها من طرف الهيئات ذات الصلة.

وفي التفاصيل، وحرصا على حسن سير عملية استقبال المواشي وتوفير الخدمة في ظروف جيدة، توفر مجازر الدار البيضاء خدمة إيواء الأضاحي بإسطبلات مهيئة لهذا الغرض يومين قبل عيد الأضحى، وذلك يومي الثلاثاء 27 يونيو الجاري، والأربعاء 28 يونيو الجاري.

وحسب البلاغ، تنظم هذه العملية في حدود الطاقة الاستيعابية للذبح (العدد محدود)، مع الإشارة إلى أن أثمنة خدمة الذبح محددة في 240 درهما مع احتساب الرسوم؛ ثم خدمة الإيواء المحددة في 24 درهما للليلة الواحدة مع احتساب الرسوم.

ومن أجل الحصول على مزيد من المعلومات يمكن الاتصال بالرقم الهاتفي 0522594000.

وبالمناسبة، تؤكد جماعة الدار البيضاء، كما جاء في البلاغ، على توفير خدمة ذبح الأضاحي طبقا لشروط الجودة والسلامة الصحية المثلى، والمساهمة بذلك في تيسير أجواء عيد الأضحى المبارك من قلب مجازر الدار البيضاء للمواطنين الراغبين في ذلك.

وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن المجازر الجماعية لمدينة الدار البيضاء تتوفر على شواهد الاعتماد من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية( أونسيا)، كما تتوفر على شهادة المطابقة ISO 22000 نسخة2018 وISO 9001 نسخة 2015.

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تعليق واحد

  1. 240 درهما مقابل عملية الذبح ثمن خيالي وفوق كل الطاقات الممكنة. ذبح اضحية العيد بشكل مهني واخترافي لا يتطلب اكثر من بضع دقاءق وانا لا اتحزث عن شخص من الهواة. فغلاء المعيشة هو نمط مركب ويساهم فيه كل افراد المجتمع

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