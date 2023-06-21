بوعيدة تدعو إلى خلق شباك يجمع المعلومات الخاصة بالمقاولات وأشكال تمويلها

2023-06-21 / 12:59
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هبة بريس

دعت مباركة بوعيدة رئيسة جمعية جهات المغرب خلال مشاركتها في فعاليات إطلاق برنامج ” أنا مقاول” إلى خلق شباك يجمع المعلومات الخاصة بالمقاول حتى يسهل عليه الحصول عليها ” هذا الشباك يمكن أن يتضمن كذلك المعطيات الخاصة بالتمويل والدعم التي توفرها الحكومة والجهات” و استطردت أن المبادرات التي تهم المقاول على المستوى الجهوي مهمة ومتنوعة، إلا أنه يصعب تقييم فعاليتها، مشيرة في الان ذاته إلى إشكالية الحصول على المعلومة وتتبعها بالرغم من كونها تأتي من المستوى المحلي لكنها لا تعود إليه، وبالتالي تقترح رئيسة جمعية جهات المغرب خلق مرصد للمقاولات والشغل.

وأكدت مباركة بوعيدة رئيسة جمعية جهات المغرب خلال إطلاق برنامج ” أنا مقاول” من طرف وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن النموذج التنموي الجديد يكرس محورا مهما للجهوية المتقدمة والسياسة الترابية، كما أن القانون المنظم الخاص بالجهوية ينص بشكل واضح أن الجاذبية الترابية ودعم المقاولات من أهم الأوراش الخاصة بالجهوية لاسيما فيما يتعلق بتشجيع المقاولات، توفير مناخ لعمل المقاولات وكذا تسهيل توطين الشركات فضلا عن المساندة المباشرة أو غير المباشرة بالنسبة للمقاولات عبر خلق فضاءات لأنشطة ترويجية للمنتوجات الجهوية وترويج الاقتصاد الجهوي.

وأوضحت بوعيدة أن المبادرات الخاصة بالمقاولات متنوعة على المستوى الجهوي كجوائز تحفيزية وعدد من أشكال المساندات كالتمويل والدعم والتكوين عبر المدن الخاصة بالمهن والكفاءات.
ومن بين المقترحات كذلك التي قدمتها بوعيدة خلق فضاءات للعمل الجماعي co- working على المستوى الجهوي والتي يمكن إحداثها بتعاون بين الجهات وشركائها المؤسساتيين.

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