مؤثر.. وفاة شخص ب “رحبة” الأضاحي بإنزكان

2023-06-21 / 13:09
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

سقط شخص أربعيني بعد أن باغثه الموت ، وهو داخل ” رحبة ” لبيع أضاحي العيد بإنزكان ، خلال سوق ” الثلاثاء ” بمدينة إنزكان ، وسط دهول عدد ممن حضروا الواقعة .

ولفظ الاربعيني أنفاسه الأخيرة، بعد أن إشترى أضحية العيد، وكان يهم بمغادرة السوق، قبل أن يصاب بنوبة قلبية بحسب ما رجحت مصادر الجريدة.

المتوفي يتحدر من حي بنسركاو بأكادير، تم نقل جثته الى مستودع الأموات قصد إجراء تشريح لمعرفة سبب وفاته، فيما باشرت الشرطة القضائيةإجراءات التحقيق وتبيان الأسباب الحقيقية وراء الوفاة.

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