مؤثر.. وفاة شخص ب “رحبة” الأضاحي بإنزكان
ع اللطيف بركة : هبة بريس
سقط شخص أربعيني بعد أن باغثه الموت ، وهو داخل ” رحبة ” لبيع أضاحي العيد بإنزكان ، خلال سوق ” الثلاثاء ” بمدينة إنزكان ، وسط دهول عدد ممن حضروا الواقعة .
ولفظ الاربعيني أنفاسه الأخيرة، بعد أن إشترى أضحية العيد، وكان يهم بمغادرة السوق، قبل أن يصاب بنوبة قلبية بحسب ما رجحت مصادر الجريدة.
المتوفي يتحدر من حي بنسركاو بأكادير، تم نقل جثته الى مستودع الأموات قصد إجراء تشريح لمعرفة سبب وفاته، فيما باشرت الشرطة القضائيةإجراءات التحقيق وتبيان الأسباب الحقيقية وراء الوفاة.
ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8
0
11 تعليقات
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر ذويه ورزقه الصبر والسلوان..
كل نفس ذائقة الموت.اللهم ارحمه واغفر له..
اللهم ارحمه واغفر يارب العالمين..
الموت واحدة والاسباب مجهولة..
اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه يارب العالمين..
لا يؤخر الله نفسا جاء أجلها . اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ..
لا تدري نفس بأي أرض تموت..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.الله ارحمه واغفر له..
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له..
نتمنى له الرحمة والمغفرة يارب العالمين..
لا حول ولا قوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون