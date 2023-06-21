برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.. السفير السعودي يستقبل وفدا من الحجاج المغاربة

هبة بريس

استقبل سفير السعودية بالرباط، عبد الله بن سعد الغريري، بمقر السفارة يوم أمس الاثنين، وفداً من الحجاج المغاربة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.

ورحب الغريري، بأعضاء الوفد الذي يضم ثلة من الباحثين والأكاديميين والمثقفين والإعلاميين متمنياً لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وإقامة طيبة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية.

هذا وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، السبت الماضي، أمرا باستضافة 1300حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة، في مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج هذا العام، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضحت الوكالة أن الأمر الذي أصدره الملك سلمان بن عبدالعزيز “يأتي ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0