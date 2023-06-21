برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.. السفير السعودي يستقبل وفدا من الحجاج المغاربة

2023-06-21 / 12:36
0
هبة بريس

استقبل سفير السعودية بالرباط، عبد الله بن سعد الغريري، بمقر السفارة يوم أمس الاثنين، وفداً من الحجاج المغاربة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.

ورحب الغريري، بأعضاء الوفد الذي يضم ثلة من الباحثين والأكاديميين والمثقفين والإعلاميين متمنياً لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وإقامة طيبة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية.

هذا وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، السبت الماضي، أمرا باستضافة 1300حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة، في مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج هذا العام، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضحت الوكالة أن الأمر الذي أصدره الملك سلمان بن عبدالعزيز “يأتي ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إسرائيل تحسم أمر تسيير “رحلات الحج” إلى السعودية

إسرائيل تحسم أمر تسيير “رحلات الحج” إلى السعودية

2023-06-19 / 18:18
Photo of الثلاثاء فاتح ذي الحجة و الخميس 29 يونيو عيد الأضحى في المغرب

الثلاثاء فاتح ذي الحجة و الخميس 29 يونيو عيد…

2023-06-18 / 21:57
Photo of قائمة دول أعلنت رسميا عن أول أيام عيد الأضحى 2023

قائمة دول أعلنت رسميا عن أول أيام عيد الأضحى…

2023-06-18 / 19:03
Photo of السعودية تعلن موعد عيد الأضحى بعد استطلاع الهلال

السعودية تعلن موعد عيد الأضحى بعد استطلاع الهلال

2023-06-18 / 18:21
Photo of مع بدء موسم الحج.. “شؤون الحرمين” توصي بإجراءات ضرورية للوقاية من الأمراض

مع بدء موسم الحج.. “شؤون الحرمين” توصي بإجراءات ضرورية…

2023-06-17 / 16:40
Photo of السعودية.. رفع كسوة الكعبة استعداداً لموسم الحج

السعودية.. رفع كسوة الكعبة استعداداً لموسم الحج

2023-06-10 / 09:51
Photo of السعودية.. وزارة الحج تحدد آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة

السعودية.. وزارة الحج تحدد آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة

2023-06-03 / 17:20
Photo of الفوج الأول من الحجاج المغاربة يتوجه إلى الديار المقدسة

الفوج الأول من الحجاج المغاربة يتوجه إلى الديار المقدسة

2023-06-02 / 14:41
Photo of الملك يدعو الحجاج المغاربة إلى أن يكونوا سفراء للوطن

الملك يدعو الحجاج المغاربة إلى أن يكونوا سفراء للوطن

2023-06-02 / 13:24
Photo of الملك لـ”الحجاج المغاربة”: “صحبتكم السلامة في الذهاب والإياب”

الملك لـ”الحجاج المغاربة”: “صحبتكم السلامة في الذهاب والإياب”

2023-06-02 / 12:04

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق