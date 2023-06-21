أزيد من 200 من حجاج من إقليم بنسليمان عالقون بمطار محمد الخامس

2023-06-21 / 13:54
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أمضى قرابة 200 حاج وحاجة كلهم من اقليم بنسليمان ليلتهم (ليلة الثلاثاء /الاربعاء) 21 يونيو الجاري، في العراء قرب مدرجات مطار محمد الخامس، وعبر أحدهم عن تذمره من الخدعة التي أوقعتهم فيها وزارة الاوقاف التي كانت قد أعلمتهم بتاريخ السفر للديار المقدسة أمس الثلاثاء قبل ان يتفاجؤوا في مطار محمد الخامس بعدم حصول الوزارة لهم على تذاكر السفر وعدم وجود طائرة تقلهم.

وحاولت وزارة الاوقاف تصحيح وضعها الغريب بالاتصال بسلطات السعودية قصد إركاب الحجاج في طائرة تابعة للخطوط السعودية لكن المحاولات باءت بالفشل، ليجد فوج الحجاج أنفسهم أمام المجهول، وليختفي مسؤولو الوزارة ويتركونهم وجها لوجه مع العراء والمبيت في الخلاء.

وقال بعض الحجاج في اتصال ب ” هبة بريس” أن مسؤولي المطار قد أخبروهم عن تخصيص طائرتين سعوديتين، سوف نقلهم إلى الديار المقدسة، غير أن لاشيء لم يتحقق بعد في انتظار تدخل الجهات الوصية لحل هذا الاشكال.

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تعليق واحد

  1. اول حاجة يجب طرد وزير الاوقاف من منصبه ويجب على الرجل النزيه السيد بوريطة ان يتدخل لحل هادا المشكل بتوفيق من الله سبحانه وتعالى

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