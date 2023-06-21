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عيد الأضحى.. صرف إعانات مالية للقيمين الدينيين

2023-06-21 / 11:33
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هبة بريس

أعلنت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، أنها شرعت ابتداء من 19 يونيو الجاري، في صرف إعانة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1444 هـ، بمبلغ إجمالي يناهز 26 مليون درهم.

وأوضح بلاغ للمؤسسة أنه، حرصا منها على تمكين أكبر عدد من المنخرطين من الاستفادة من الإعانة قبل حلول عيد الأضحى، فقد تم صرفها لفائدة ما مجموعه 29665 مستفيدا من القيمين الدينيين المزاولين والعاجزين وكذا أرامل المنخرطين المتوفين، مبرزا أن العدد الإجمالي للمستفيدين من المتوقع أن يتجاوز 52 ألف مستفيد.

ويأتي تخصيص هذه الإعانة، يضيف البلاغ، تنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.09.200 بإحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، وتكريسا لقيم التضامن والتكافل الاجتماعي، وإيمانا بضرورة مؤازرة القيم الديني وذويه في المناسبات الدينية والاجتماعية.

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