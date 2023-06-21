30 قت.يلا و 2309 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

هبة بريس

لقي 30 شخصا مصرعهم، وأصيب 2309 آخرون بجروح، إصابات 90 منهم بليغة، في 1724 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 يونيو الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم ترك مسافة الأمان، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 44 ألفا و991 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و537 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 37 ألفا و454 غرامة صلحية.

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و981 ألف و725 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5141 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و537 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 142 مركبة.

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