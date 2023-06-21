الـ CNSS تدشن مديرية جهوية جديدة بالداخلة وادي الذهب

2023-06-21 / 10:53
0
هبة بريس

أقدم لمين بنعمر والي جهة الداخلة وادي الذهب و حسن بوبريك المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يوم 19 يونيو 2023 على تدشين المديرية الجهوية الجديدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الداخلة وادي الذهب، بمدينة الداخلة.

ومن أجل توفير أفضل خدمة ممكنة للمرتفقين، يتكون فريق العمل بهذه المديرية الجهوية من 19 مستخدما وإطارا كما ألحقت بها وكالتين، الأولى قيد الاشتغال والثانية في طور الإنجاز.

هذا و ستكون المديرية الجهوية الداخلة واد الذهب و الوكالتين التابعتين لها في خدمة المرتفقين بالجهة، ومن بينهم 35 414أجير مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل 4589 مقاولة منخرطة ، 9842 عامل غير أجير، و حوالي 8394 مستفيد من نظام AMO التضامن.

ويأتي إحداث هذه المديرية الجديدة في إطار مواكبة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، ويندرج في سياق تقريب الإدارة من المواطنين وتجويد الخدمات المقدمة لهم من خلال توسيع شبكة تمثيليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإحداث تمثيليات جديدة وإبرام اتفاقيات مع مؤسسات القرب المتواجدة في مختلف جهات المملكة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عيد الأضحى.. صرف إعانات مالية للقيمين الدينيين

عيد الأضحى.. صرف إعانات مالية للقيمين الدينيين

2023-06-21 / 11:33
Photo of العنف ضد النساء.. بنموسى يستعرض تجربة وزارته للتصدي للظاهرة

العنف ضد النساء.. بنموسى يستعرض تجربة وزارته للتصدي للظاهرة

2023-06-21 / 10:19
Photo of عيد الأضحى.. أخنوش يعلن صرف أجور الموظفين يوم الجمعة

عيد الأضحى.. أخنوش يعلن صرف أجور الموظفين يوم الجمعة

2023-06-21 / 09:52
Photo of 88% من مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية مطابقة لمعايير الجودة

88% من مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية مطابقة لمعايير الجودة

2023-06-21 / 09:16
Photo of طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-06-21 / 09:09
Photo of خريبكة ..عملية تزفيت ” تقبر ” الطوار” والسؤال ..علاش ساكتين ؟

خريبكة ..عملية تزفيت ” تقبر ” الطوار” والسؤال ..علاش…

2023-06-20 / 22:58
Photo of ميراوي يتباحث مع وزير الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي

ميراوي يتباحث مع وزير الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي

2023-06-20 / 20:57
Photo of البيضاء : إيداع مسؤولين قضائيين سجن عكاشة في قضية ” سماسرة القضايا “

البيضاء : إيداع مسؤولين قضائيين سجن عكاشة في قضية…

2023-06-20 / 20:45
Photo of الميراوي ينشد الحقوق النقابية داخل الجامعات

الميراوي ينشد الحقوق النقابية داخل الجامعات

2023-06-20 / 19:20
Photo of الجامعة تصدر قرارات تأديبية جديدة بحق عدة أندية

الجامعة تصدر قرارات تأديبية جديدة بحق عدة أندية

2023-06-20 / 18:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق