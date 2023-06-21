الـ CNSS تدشن مديرية جهوية جديدة بالداخلة وادي الذهب

هبة بريس

أقدم لمين بنعمر والي جهة الداخلة وادي الذهب و حسن بوبريك المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يوم 19 يونيو 2023 على تدشين المديرية الجهوية الجديدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الداخلة وادي الذهب، بمدينة الداخلة.

ومن أجل توفير أفضل خدمة ممكنة للمرتفقين، يتكون فريق العمل بهذه المديرية الجهوية من 19 مستخدما وإطارا كما ألحقت بها وكالتين، الأولى قيد الاشتغال والثانية في طور الإنجاز.

هذا و ستكون المديرية الجهوية الداخلة واد الذهب و الوكالتين التابعتين لها في خدمة المرتفقين بالجهة، ومن بينهم 35 414أجير مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل 4589 مقاولة منخرطة ، 9842 عامل غير أجير، و حوالي 8394 مستفيد من نظام AMO التضامن.

ويأتي إحداث هذه المديرية الجديدة في إطار مواكبة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، ويندرج في سياق تقريب الإدارة من المواطنين وتجويد الخدمات المقدمة لهم من خلال توسيع شبكة تمثيليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإحداث تمثيليات جديدة وإبرام اتفاقيات مع مؤسسات القرب المتواجدة في مختلف جهات المملكة.

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