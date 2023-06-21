العنف ضد النساء.. بنموسى يستعرض تجربة وزارته للتصدي للظاهرة

2023-06-21 / 10:19
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

استعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، تجربة وزارته للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء، مقدما شخيصا دقيقا للظاهرة بالوسط المدرسي، والتدابير المتخذة من طرف الوزارة في مجال الوقاية منها ومحاربتها، اعتمادا على استراتيجية قطاعية مندمجة للوقاية والحد من العنف ضد الأطفال المتمدرسين، والتي تشمل تعزيز القدرات المؤسساتية لجميع البنيات التابعة للوزارة، وتعزيز كفاءات المتدخلين، وتحسين وتنظيم نظام التكفل من خلال التنسيق والشراكة للتصدي للعنف ضد الفتيات، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والوقاية من العنف بالمؤسسات التعليمية من خلال تنظيم قوافل وحملات تحسيسية والتصدي للتنمر والعنف القائم على النوع، وكذلك تعزيز نظام الإعلام والتتبع لضمان الأمن حول محيط المؤسسة ومأسسة نظام المساواة بين الجنسين بقطاع التربية الوطنية وتعزيز الميزانية المستجيبة للنوع بالمنظومة التربوية.

وشدد الوزير الذي كان يتحدث أمام المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقييم شروط وظروف تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، على الأهمية التي توليها خارطة الطريق 2022-2026 للأنشطة الموازية وتعزيز تفتح التلميذات والتلاميذ باعتبارها مدخلا للتربية على المواطنة والسلوك السوي والاحترام والمساواة والقيم الكونية.

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تعليق واحد

  1. العنف ضد النساء. إشهار كآن النساء تتعرض للعنف في الشوارع ليل نهار.راه بعض النساء نشاهده في الشوارع لاحول ولا قوة لهم. انظروا لحالهم.

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