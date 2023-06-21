طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بطقس حار نسبيا بكل من السهول الداخلية وجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى الجنوب.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي، فيما ستكون الأجواء غائمة أحيانا ومصحوبة بقطرات مطرية وبروز رعد متفرق فوق مرتفعات الأطلس المتوسط، مع تناثر بعض الغبار بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 14 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 20 و 26 درجة بأقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 12 و 20 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار، فسترتفع قليلا بالمناطق الداخلية للمملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وما بين رأس سبارتيل والداخلة، ومحليا هادئا إلى قليل الهيجان ما بين طانطان والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج في باقي السواحل.

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