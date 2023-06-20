الاتحاد القطري يرد على مزاعم العنصرية بعد انسحاب منتخب نيوزيلندا

هبة بريس _ رياضة

الاتحاد القطري لكرة القدم على اتهامات نظيره النيوزيلندي بالعنصرية ضد أحد لاعبيه، خلال المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على أرض استاد “سونينسي” في النمسا.

وكان الاتحاد النيوزيلندي قد أكد في بلاغ أنه امتنع عن مواصلة اللعب أمام منتخب قطر بسبب هذه الواقعة، على الرغم من تقدمه بهدف وحيد بعد نهاية الشوط الأول.

وقال الاتحاد النيوزيلندي إن لاعب المنتخب الوطني، مايكل بوكسال، تعرض للإساءة العنصرية من قِبل لاعب قطري، في الدقيقة 40 من هذه المباراة الودية.

وأضاف أن اللاعب القطري استخدم شتائم عنصرية تجاه المدافع مايكل بوكسال، بعد مواجهة بين اللاعبين، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء رسمي، رغم أن اللاعبين أبلغوا عن الحادث.

وقال أندرو براجنيل، الرئيس التنفيذي لكرة القدم النيوزيلندية، في البيان: “نحن ندعم بشكل كامل عمل لاعبينا، الذين وافقوا بشكل جماعي على مسار العمل هذا”.

وأردف: “لا نريد أبدًا التخلي عن مباراة، لكن بعض القضايا أكبر من كرة القدم، ومن المهم اتخاذ موقف، لا يوجد مكان للعنصرية في كرة القدم”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0