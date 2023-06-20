الجزائر تطرد السفير الاماراتي وتتراجع في اقل من ساعة

2023-06-20 / 23:13
1
هبة بريس _ الرباط

في خطوة متهورة كالعادة ؛ قررت الجزائر طرد السفير الإماراتي ومنحه مهلة قصيرة لمغادرة البلاد،.. وذلك على خلفية ما قالت أنه “تورط أربعة جواسيس إماراتيين في أنشطة تجسسية خطيرة ضد الجزائر”.

وتفاعلا مع القرار قالت وسائل إعلام جزائرية أن طرد السفير الإماراتي يعكس ” قوة الإرادة الجزائرية في مواجهة التهديدات الأمنية”،.. مضيفة أن “السلطات الجزائرية أبدت رفضها القاطع لمحاولات المساس بأمنها وسيادتها”.

وتأتي هذه الخطوة الجديدة حسب زعم الصحافة الجزائرية.. “بعد اعتقال أربعة جواسيس من الجنسية الإماراتية كانوا يتعاونون مع جهاز الموساد الإسرائيلي”،.. وهو الموقف الذي أثار غضب السلطات الجزائرية ودفعها إلى اتخاذ إجراءات حازمة.

ومباشرة بعد تناول الصحافة الجزائرية للموضوع بصيغ ” هجومية ” اتضح ان نظام العسكر تراجع عن القرار بدعوة الصحافة الجزائرية الى سحب الخبر وبالتالي يظهر ان الجارة مستمرة في سلك سيناريو ” التهور ”

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إيطاليا تدرس قانونا ضد “تمجيد” الجرائم على الإنترنت

إيطاليا تدرس قانونا ضد “تمجيد” الجرائم على الإنترنت

2023-06-20 / 20:13
Photo of م– قتل 4 إسرائيليين بإطلاق نار في مستوطنة “إيلي”

م– قتل 4 إسرائيليين بإطلاق نار في مستوطنة “إيلي”

2023-06-20 / 18:06
Photo of الشرطة الفرنسية تداهم مقرّ أولمبياد باريس

الشرطة الفرنسية تداهم مقرّ أولمبياد باريس

2023-06-20 / 14:11
Photo of قيس سعيد: “تونس لن تقبل بتوطين المهاجرين”

قيس سعيد: “تونس لن تقبل بتوطين المهاجرين”

2023-06-20 / 13:10
Photo of 100 مسؤول أمريكي يتلقون رسائل بها مسحوق أبيض مريب

100 مسؤول أمريكي يتلقون رسائل بها مسحوق أبيض مريب

2023-06-19 / 22:01
Photo of شركات كبرى” تتعهد توظيف عشرات آلاف اللاجئين في أوروبا

شركات كبرى” تتعهد توظيف عشرات آلاف اللاجئين في أوروبا

2023-06-19 / 19:48
Photo of تصريحات وزيرة الخارجية الفرنسية حول نشيد ” قسما “تثير غضبا في الجزائر

تصريحات وزيرة الخارجية الفرنسية حول نشيد ” قسما “تثير…

2023-06-19 / 18:59
Photo of تونس.. ط.عن رجل أمن أمام سفارة البرازيل

تونس.. ط.عن رجل أمن أمام سفارة البرازيل

2023-06-19 / 11:36
Photo of العاهل السعودي يأمر باستضافة 1300 حاج من أكثر من 90 دولة لأداء الحج

العاهل السعودي يأمر باستضافة 1300 حاج من أكثر من…

2023-06-19 / 10:08
Photo of رسميا.. قطر والإمارات تعلنان إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما

رسميا.. قطر والإمارات تعلنان إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما

2023-06-19 / 09:34

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق