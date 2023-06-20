الجزائر تطرد السفير الاماراتي وتتراجع في اقل من ساعة

هبة بريس _ الرباط

في خطوة متهورة كالعادة ؛ قررت الجزائر طرد السفير الإماراتي ومنحه مهلة قصيرة لمغادرة البلاد،.. وذلك على خلفية ما قالت أنه “تورط أربعة جواسيس إماراتيين في أنشطة تجسسية خطيرة ضد الجزائر”.

وتفاعلا مع القرار قالت وسائل إعلام جزائرية أن طرد السفير الإماراتي يعكس ” قوة الإرادة الجزائرية في مواجهة التهديدات الأمنية”،.. مضيفة أن “السلطات الجزائرية أبدت رفضها القاطع لمحاولات المساس بأمنها وسيادتها”.

وتأتي هذه الخطوة الجديدة حسب زعم الصحافة الجزائرية.. “بعد اعتقال أربعة جواسيس من الجنسية الإماراتية كانوا يتعاونون مع جهاز الموساد الإسرائيلي”،.. وهو الموقف الذي أثار غضب السلطات الجزائرية ودفعها إلى اتخاذ إجراءات حازمة.

ومباشرة بعد تناول الصحافة الجزائرية للموضوع بصيغ ” هجومية ” اتضح ان نظام العسكر تراجع عن القرار بدعوة الصحافة الجزائرية الى سحب الخبر وبالتالي يظهر ان الجارة مستمرة في سلك سيناريو ” التهور ”

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