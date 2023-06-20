مخيمات “البوليساريو” أرض خصبة للتطرف
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انتكاسة قضائية جديدة لـ “البوليساريو” بفرنسا

2023-06-20 / 21:25
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هبة بريس _ الرباط

بعد الضربة الموجعة التي وجهتها المحكمة العليا الانجليزية بلندن لجبهة البوليساريو الانفصالية وداعميها، أصدرت محكمة تاراسكون الفرنسية بدورها ، في 14 يونيو ، قرارا قضائيا تدين فيه نقابة اتحاد الفلاحين الفرنسي المعروف بدعمه لأطروحة “البوليساريو” في دعوى رفعها ضد شركة “ايديل “.

اتحاد الفلاحين الفرنسي الذي يقف وراء المضايقات القضائية للاتفاقية الزراعية بين فرنسا والمغرب ، تلقى صفعة قوية من طرف محكمة تراسكون التي ادانت نقابة اتحاد الفلاحين الفرنسين في الدعوى التي رفعها ضد شركة “اديل ” التي تستورد الفواكه والخضروات من المغرب ،حيث اقتنعت هيأة المحكمة ان محاولة بعض اعضاء اتحاد الفلاحين الفرنسيين نشاطا سياسيا ، وليست إجراء قضائيا مشروعا.

هذه الإدانة لاتحاد الفلاحين من قبل محكمة تاراسكون هي في الواقع هزيمة جديدة للأوساط المعادية للوحدة الترابية المغربية، حيث حاول بعض اعضاء اتحاد الفلاحين الفرنسيين الذي ينتمي إليه الناشط جوس بوف المعروف بعدائه للمغرب مرارا وتكرارا التأثير على القضاء الفرنسي لاستصدار أحكام قضائيية لعرقلة الاتفاق الزراعي بين الرباط وباريس .

قرار محكمة تراسكون الفرنسي يؤكد بمالايدع مجالا للشك سيادة المغرب على كامل ترابه ،بالرغم من المحاولة اليائسة لاتحاد الفلاحين الفرنسي الرامية الى ادانة شركة “ايديل” من قبل القضاء الفرنسي واستثناء الاقاليم الجنوبية المغربية من المعاملات التجارية ، الأمر الذي يشكل انتكاسة حقيقية لابواق الانفصال وداعميهم بفرنسا .

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