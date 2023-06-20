ميراوي يتباحث مع وزير الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي

هبة بريس _ الرباط

أجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع وزير الابتكار والعلوم والتكنولوجيا في دولة إسرائيل، أوفير أكونيس، الذي كان مرفوقا بوفد ضم عددا من كبار المسؤولين بوزارته.

وخلال هذا اللقاء، تبادل المسؤولان الآراء حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات البحث العلمي والابتكار، وفق ما أفاد به بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وأوضح البلاغ أن هذه الزيارة كانت فرصة للجانبين لمناقشة سبل وآليات تطوير الشراكات بين الجامعات ومؤسسات البحث في كلا البلدين، مع التأكيد على أهمية تعزيز حركية الطلبة والباحثين والمشاركة في مشاريع البحث المرتبطة بالمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وذكر المصدر نفسه، بأنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين بتاريخ 26 ماي 2022 بالرباط، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيا.

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