البيضاء : إيداع مسؤولين قضائيين سجن عكاشة في قضية ” سماسرة القضايا “

2023-06-20 / 20:45
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد أبحاث وتحريات أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء ، بتعليمات من رئاسة النيابة العامة ، تقرر عشية اليوم الثلاثاء 20 يونيو الجاري، إيداع مستشارين يزاولان بمحكمة الاستئناف بالبيضاء سجن عكاشة ، ومتابعة آخرين في حالة سراح، وفق ما قرره قاضي التحقيق بالرباط، بعد ملتمس أحيل عليه من قبل الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية قضية السمسرة والتدخلات للتأثير على الأحكام القضائية التي كانت الفرقة الوطنية أجرت أبحاثها بناء على مسطرة التنصت.

وتزامن اعتقال المستشارين، مع قرار آخر لقاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، الذي عرض عليه ملف ثلاث نواب لوكيل الملك، ضمنهم امرأة، إذ أمر بإيداع نائبين لوكيل الملك أحدهما يزاول بالبيضاء والثاني بالمحمدية، السجن، فيما قرر متابعة نائبة تزاول بالمحكمة الاجتماعية في حالة سراح.

وكانت الفرقة الوطنية أجرت أبحاثا اعتمدت فيها على التصنت على هواتف سماسرة، بلغ عدد الموقوفين منهم أزيد من 40، ومكنت من كشف تفاصيل التدخلات والمقابل المالي.

فيما كشفت مصادر ” هبة بريس” أن نفس الابحاث والتحريات تجري بعدد من الجهات القضائية بالمملكة، غايتها تنظيف وتخليق مرفق المؤسسة القضائية من ” السماسرة في القضايا” .

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تعليق واحد

  2. المشكلة الخطيرة وهي أنهم يقسمون بالله على الولاء والوفاء للوطن ويحكمون بالزور أو يساعدون عليه .

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