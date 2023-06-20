A photo taken on June 14, 2023 and obtained from Italian news agency Ansa shows the site of a car crash that involved a Lamborghini (Rear) and a Smart in the Casal Palocco district, southwest of Rome. YouTubers driving a Lamborghini while filming a video crashed into a family car in Rome, killing a five-year-old boy and injuring his mother and sister, Italian media reported on June 15. (Photo by STRINGER / ANSA / AFP) / Italy OUT

إيطاليا تدرس قانونا ضد “تمجيد” الجرائم على الإنترنت

2023-06-20 / 20:13
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هبة بريس _ وكالات

تدرس الحكومة الإيطالية مشروع قانون من شأنه أن يسجن الأشخاص المدانين بـ “تمجيد النشاط غير القانوني” عبر الإنترنت لمدة تصل إلى خمس سنوات، بعد حادث مأساوي بين سيارة يقودها سائق يتبع لمجموعة يوتيوبرز شهيرة، وسيارة أخرى كانت على متنها أسرة صغيرة في روما.

ووقع الحادث بين اليوتيوبر الذي كان يقود سيارة لامبورغيني رياضية، أثناء تصوير مقطع فيديو، مما أسفر عن مقتل طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، وفقا لما ذكرته صحيفة “الغارديان”، الاثنين.

وتوفي الطفل، مانويل برويتي، وهو في طريقه إلى المستشفى وأصيبت والدته وشقيقته بجروح خطيرة بعد أن اصطدمت السيارة لامبورغيني المستأجرة بسيارة الأسرة، في كاسال بالوكو، وهو حي في ضواحي روما.

وذكرت الصحيفة أن الحادث وقع الأسبوع الماضي عندما قامت مجموعة اليوتيوبرز التي تسمى The Borderline بتحدي قيادة السيارة الفاخرة لمدة 50 ساعة متواصلة.

وكان هناك أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و23 عاما في السيارة اللامبورغيني. ويخضع السائق، الذي ثبت أنه كان تحت تأثير الحشيش، للتحقيق لأنه تسبب في الوفاة نتيجة القيادة الخطرة.

وفي محاولة لتجنب تكرار المأساة، تدرس الحكومة الائتلافية، التي ترأسها رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، مشروع القانون الذي يستهدف أولئك الذين “يمجدون النشاط غير القانوني” أو “يحرضون على العنف” من خلال نشر مقاطع فيديو على الإنترنت مقابل الحصول على دخل.

وهذا الإجراء الجديد، في حالة الموافقة عليه، سيكون امتدادا لقانون يستهدف جرائم عصابات الشباب، الذي صاغه حزب الرابطة بزعامة، ماتيو سالفيني، وفقا للصحيفة.

وقال أندريا أوستيلاري، وكيل وزارة العدل، لصحيفة Il Messaggero إن مشروع القانون يهدف إلى محاربة “ظاهرة ناشئة” تتعلق بالشباب الذين “يحرضون على العنف” أو الذين “يرتكبون جرائم عبر القنوات الرقمية” من أجل “الحصول على القليل من الدعم دون أخذ المخاطر في الاعتبار”.

وأعلنت قناة The Borderline، التي لديها أكثر من 600 ألف مشترك، الأحد، أنها ستوقف نشاطها على يوتيوب، قائلة إنه “من المستحيل أخلاقيا” الاستمرار في شيء كان يهدف إلى “تقديم الترفيه للشباب بطريقة إيجابية”.

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