إنتر ميامي يعلن موعد “مباراة ميسي الأولى”

هبة بريس _ وكالات

قال خورخي ماس مالك “إنتر ميامي” لصحيفة ميامي هيرالد، الثلاثاء، إن ليونيل ميسي سيلعب أولى مبارياته مع الفريق المنتمي للدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم في 21 يوليو عندما يستضيف كروز أزول المكسيكي في المباراة الافتتاحية لكأس بطولات الدوري في أميركا الشمالية في فورت لودرديل.

واتفق ميسي وإنتر ميامي على شروط الصفقة ويضعان اللمسات الأخيرة بعد إعلان النجم الأرجنتيني هذا الشهر رغبته في الانضمام للنادي الأميركي.

وسيوقع اللاعب، البالغ من العمر 35 عاما، على عقد لمدة عامين ونصف بقيمة تتراوح بين 50 مليون دولار و60 مليون دولار سنويا، مع وجود بند يسمح بالتمديد حتى 2026 وفقا لصحيفة ميامي هيرالد.

وفي وجود اللاعب الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات ستحصل كرة القدم في الولايات المتحدة‭ ‬على دفعة هائلة.

ووصف ماس وصول ميسي بأنه “لحظة تاريخية حاسمة”، إذ يطمح دوري المحترفين لأن يصبح واحدا من أفضل البطولات في العالم.

وقال ماس: “أعتقد أن الناس ستتحدث عن كرة القدم قبل وصول ميسي وما بعده في الولايات المتحدة. “لدي إيمان راسخ بأنه يمكننا تعزيز مسابقة الدوري في الولايات المتحدة لتكون بين أفضل بطولتين في العالم إن لم تكن الأفضل على الإطلاق”.

وأضاف: “ليونيل ميسي سيأتي إلى هذا البلد لحصد الألقاب والكؤوس. يتحتم علينا جميعا اغتنام الفرصة”.

وأدى إعلان ميسي اعتزامه نقل مواهبه الكروية إلى ساوث بيتش إلى دفع أسعار تذاكر إنتر ميامي في سوق إعادة بيع التذاكر إلى عنان السماء، إذ يسعى المشجعون للحصول على فرصة لمشاهدة اللاعب الأرجنتيني الرائع على الأراضي الأميركية.

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