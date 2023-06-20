برنامج وتوقيت مباريات المنتخب الوطني في كأس أفريقيا لأقل من 23 سنة

هبة بريس : رياضة

يستعد المنتخب الوطني المغربي للمشاركة في نهائيات كأس أفريقيا لأقل من 23 سنة التي ستحتضنها بلادنا وستكون مؤهلة إلى الألعاب الأولمبية الصيفية دورة “باريس 2024”.

وفيما يلي برنامج وتوقيت مباريات أشبال الأطلس في النهائيات :

المباراة الأولى : المغرب ضد غينيا (24 يونيو على الساعة 21.00)

المباراة الثانية : المغرب ضد غانا (27 يونيو 21.00)

المباراة الثالثة : المغرب ضد الكونغو (30 يونيو 21.00)

وستجرى المباريات الثلاثة بملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

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