عبد اللطيف ميراوي

الميراوي ينشد الحقوق النقابية داخل الجامعات

2023-06-20 / 19:20
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، إلى العمل على تفعيل التوجه الحكومي القاضي بمأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي مع الفرقاء الاجتماعيين داخل الجامعات.

وطالب ميراوي من خلال مذكرة وجهها إلى رؤساء الجامعات تتوفر هبة بريس بنسخة منها، ( طالب) عقد جلسات حوار منتظمة مع المكاتب النقابية الجهوية لمناقشة ملفاتها المطلبية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للقضايا المطروحة على مستوى الجامعة، على أن يسير رؤساء المؤسسات الجامعية نفس النهج مع المكاتب النقابية المحلية.

وشدد ميراوي على ضرورة إيلاء كامل العناية والاهتمام لمضمون هذه المذكرة لضمان الحريات النقابية باعتبارها جزءا من الحريات العامة التي أقرها دستور المملكة، وأساسا لتثمين الرأسمال البشري والارتقاء به داخل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك وفق النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ودون إخلال بالسير العادي للمرفق العام.

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