بعد موسم استثنائي.. ارتقاع القيمة التسويقية لنايف أكرد

2023-06-20 / 18:31
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هبة بريس : رياضة

ارتفعت القيمة التسويقية للدولي المغربي نايف أكرد، مدافع وست هام الإنجليزي بعدما بصم على موسم استثنائي مع فريقه في جميع المسابقات.

ووفقا لمنصة “ترانسفر ماركت” فقد ارتفعت القيمة التسويقية للاعب إلى 35 مليون يورو.

وتألق نايف أكرد هذا الموسم مع وست هام بعدما انقض على الرسمية، حيث ساهم بشكل كبير في قيادة فريقه للتتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.

كما تألق اللاعب أيضا مع المنتخب الوطني المغربي هذا الموسم في المونديال، وكان من بين المساهمين في احتلال لأسود الأطلس للمركز الرابع في كأس العالم.

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