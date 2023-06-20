الجامعة تصدر قرارات تأديبية جديدة بحق عدة أندية

2023-06-20 / 18:33
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هبة بريس _ رياضة

أصدرت جامعة لقجع لكرة القدم حزمة قرارات تأديبية شملت قرابة مختلف الاندية المشاركة في مبارايات الجولة 27، ما يكرس فوضى البطولة الإحترافية.

إليكم النص الكاملة للقرارات.

الجولة 27:

+ مقابلة نادي المغرب أتليتك تطوان وشباب السوالم الرياضي:

تغريم شباب السوالم الرياضي مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط؛
– تغريم نادي المغرب أتليتك تطوان مبلغ 10.000 درهم، لرمي جماهيره للمقذوفات مما أدى الى توقف مؤقت للمباراة،وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط؛

+مقابلة نادي اولمبيك اسفي و نادي الفتح الرياضي:

– تغريم نادي الفتح الرياضي مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 إنذارات وحالتي طرد، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط؛

– توقيف حمزة المودن، لاعب نادي الفتح الرياضي لمقابلة واحدة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 85 من قانون الانضباط؛
– توقيف صلاح مصدق، لاعب نادي الفتح الرياضي لمقابلة واحدة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 85 من قانون الانضباط؛
– توقيف وليد غيلوف، لاعب نادي اولمبيك اسفي لمقابلة واحدة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 85 من قانون الانضباط؛
– تغريم نادي اولمبيك اسفي مبلغ 25.000 درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلكطبقا لمقتضيات المادتين 105 و77 من قانون الانضباط؛

– تغريم نادي اولمبيك اسفي مبلغ 10.000 درهم، لرمي جماهيره للمقذوفات مما أدى الى توقف مؤقت للمباراة، وذلكطبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط؛

+مقابلة الاتحاد الرياضي التوركي ونادي الاتحاد الرياضي لطنجة

– تغريم الاتحاد الرياضي التوركي مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 إنذارات وطرد وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط؛
– توقيف أحمد طاهر لخلج، لاعب الاتحاد الرياضي التوركي لمقابلة واحدة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 85 من قانون الانضباط؛
– توقيف زكريا بلمعاشي، لاعب الاتحاد الرياضي لطنجة لمقابلة واحدة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 85 من قانون الانضباط؛

+مقابلة الدفاع الحسني الجديدي و نادي المولودية الوجدية:

– تغريم الدفاع الحسني الجديدي مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط؛
– تغريم الدفاع الحسني الجديدي مبلغ 50.000 درهم، لرمي جماهيره للمقذوفات مما أدى الى توقف مؤقت للمباراة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط؛
– تغريم نادي المولودية الوجدية مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط؛
– تغريم نادي المولودية الوجدية مبلغ 25.000 درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود،وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و77 من قانون الانضباط

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‫10 تعليقات

  2. يجب تغريم أندية التي تستحق ذالك هي الجيش الملكي.والوداد الرياضي. والرجاء البيضاوي الرياضي. والمغرب الفاسي..

  6. على الجماهير المغربية والاندية ان تحسن سلوكها اتجاه الملاعب واحترامها لقوانينها..

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