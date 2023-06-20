الجامعة تصدر قرارات تأديبية جديدة بحق عدة أندية
أصدرت جامعة لقجع لكرة القدم حزمة قرارات تأديبية شملت قرابة مختلف الاندية المشاركة في مبارايات الجولة 27، ما يكرس فوضى البطولة الإحترافية.
إليكم النص الكاملة للقرارات.
الجولة 27:
+ مقابلة نادي المغرب أتليتك تطوان وشباب السوالم الرياضي:
تغريم شباب السوالم الرياضي مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط؛
– تغريم نادي المغرب أتليتك تطوان مبلغ 10.000 درهم، لرمي جماهيره للمقذوفات مما أدى الى توقف مؤقت للمباراة،وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط؛
+مقابلة نادي اولمبيك اسفي و نادي الفتح الرياضي:
– تغريم نادي الفتح الرياضي مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 إنذارات وحالتي طرد، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط؛
– توقيف حمزة المودن، لاعب نادي الفتح الرياضي لمقابلة واحدة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 85 من قانون الانضباط؛
– توقيف صلاح مصدق، لاعب نادي الفتح الرياضي لمقابلة واحدة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 85 من قانون الانضباط؛
– توقيف وليد غيلوف، لاعب نادي اولمبيك اسفي لمقابلة واحدة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 85 من قانون الانضباط؛
– تغريم نادي اولمبيك اسفي مبلغ 25.000 درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلكطبقا لمقتضيات المادتين 105 و77 من قانون الانضباط؛
– تغريم نادي اولمبيك اسفي مبلغ 10.000 درهم، لرمي جماهيره للمقذوفات مما أدى الى توقف مؤقت للمباراة، وذلكطبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط؛
+مقابلة الاتحاد الرياضي التوركي ونادي الاتحاد الرياضي لطنجة
– تغريم الاتحاد الرياضي التوركي مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 إنذارات وطرد وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط؛
– توقيف أحمد طاهر لخلج، لاعب الاتحاد الرياضي التوركي لمقابلة واحدة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 85 من قانون الانضباط؛
– توقيف زكريا بلمعاشي، لاعب الاتحاد الرياضي لطنجة لمقابلة واحدة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 85 من قانون الانضباط؛
+مقابلة الدفاع الحسني الجديدي و نادي المولودية الوجدية:
– تغريم الدفاع الحسني الجديدي مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط؛
– تغريم الدفاع الحسني الجديدي مبلغ 50.000 درهم، لرمي جماهيره للمقذوفات مما أدى الى توقف مؤقت للمباراة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط؛
– تغريم نادي المولودية الوجدية مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط؛
– تغريم نادي المولودية الوجدية مبلغ 25.000 درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود،وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و77 من قانون الانضباط
10 تعليقات
شكرا للجامعة المغربية لكرة القدم على هذه التأديبات في حق الأندية..
يجب تغريم أندية التي تستحق ذالك هي الجيش الملكي.والوداد الرياضي. والرجاء البيضاوي الرياضي. والمغرب الفاسي..
مشكور السيد فوزي لقجع على هذه الخطوات المتخذة ضد الأندية المغربية..
نتمنى أن تكون مباريات بدون جمهور لتفادي الخسائر التي تكون في الملاعب ..
هناك العديد من الخروقات التي تقع داخل الأندية ويجب وقفها حالا..
على الجماهير المغربية والاندية ان تحسن سلوكها اتجاه الملاعب واحترامها لقوانينها..
كل الاحترام والتقدير للسيد فوزي لقجع المسؤول الأول عن كرة القدم المغربية..
سلوكات عدوانية تصدرها الأندية ضد الاخرى .والجماهير ضد الخصم ..
على الأندية أن تأخذ الدرس من هذه المخالفات والعقوبات التي صدرت ضدها..
يجب على الأندية الإلتزام بتعاليم الجامعة المغربية لكرة القدم..