العقار ومعيقاته بإداوسملال محور لقاء تواصلي بجماعة تزغران اقليم تزنيت

2023-06-20 / 17:45
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أحمد وزروتي: هبة بريس

تعيش قبيلة إداوسملال بجماعة تزغران دائرة انزي قيادة إداگوگمار اقليم تزنيت، على صفيح ساخن جراء تراكم العديد من المشاكل المتعلقة بالعقار دامت لأكثر من 20 سنة.

وتعتبر قبائل إذاوسملال من القبائل العريقة بسوس وأرض المدارس العتيقة والعلوم الفقهية، إلا أن مشكل العقار بها، بات يؤرق العديد من ساكنة إداوسملال بين مؤيد ومعارض ،مما أصبح لازما على الساكنة إقامة لقاءات تواصلية من أجل لم الشمل والتحاور حول ما بات يسمى بملف المطالب.

هذه الإشكالية التي تعتبر من التحديات والإكراهات التي تواجهها المنطقة،ومن أجل تنوير الرأي العام والبحث عن المعلومة، آثرت مجموعة اليقين للصحافة بشراكة مع جمعية الإلهام والثقافة والأعمال الإجتماعية، إقامة لقاء تواصلي بين ساكنة إداوسملال وهو الثاني من نوعه بعد اللقاء الناجح الذي أقيم بمدينة الدار البيضاء.

ويعتبر هذا اللقاء الذي سيقام بقاعة جماعة تزغران اللقاء المصير الذي سيلم الجراح ويوحد القبيلة على التنمية والإزدهار وإعطاء المفهوم الحقيقي للتنمية المستدامة الذي ينادي بها عاهل البلاد.

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