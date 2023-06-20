أخنوش: منحنا الأولوية للاستثمارات المنتجة لفرص الشغل

2023-06-20 / 17:34
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هبة بريس

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه في إطار تنفيذ التوجهات الملكية السامية، واصلت الحكومة من خلال الميثاق الجديد للاستثمار، تعبئة المجهود الاستثماري للدولة وتحفيز الاستثمار ‏الخاص، بالنظر لمكانة الاستثمار في الخروج من الأزمة، وباعتباره آلية مهمة لترسيخ دعائم الدولة ‏الاجتماعية وإرساء اقتصاد وطني محفز ومنصف ومستدام.‏

أخنوش الذي كان يتحدث بعد زوال اليوم الثلاثاء من الغرفة الثانية للبرلمان، في إطار جلسات المساءلة ‏الشهرية، لمناقشة موضوع تمحور حول “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، ‏أشار أنه لبلوغ أهداف الميثاق الجديد للاستثمار، بادرت الحكومة لاتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير، ‏أبرزها منح الأولوية للمشاريع الاستثمارية المنتجة لفرص الشغل، والأخذ بعين الاعتبار مبدأ الإنصاف ‏الترابي في توزيع الاستثمارات، وتشجيع الاستثمارات الواعدة بالنسبة للاقتصاد الوطني مستقبلا، إضافة ‏إلى إقرار نظام دعم جديد يعزز حوافز الاستثمار، مع توسيع قاعدة المستفيدين من خطة دعم ‏المستثمرين الجديدة لتشمل المشاريع الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.‏

وأضاف في معرض كلمته: “وحتى يساهم ميثاق اللاتمركز في دينامية الاستثمار، قررنا في الحكومة تبني ‏جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها”.‏

وأشار في هذا الإطار أن اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية صادقت على تبسيط 22 ‏قرارا إداريا عبر المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار، أي بنسبة 45 % من الوثائق الأكثر تداولا ‏لدى المستثمرين.‏

وفي سياق توفير كل عوامل نجاح منظومة الاستثمار ببلادنا، يقول أخنوش: “… عملنا على تبسيط أكثر ‏من 50 في المائة من الوثائق المتعلقة بالعقار المرتبط بالاستثمار، و33 في المائة من رخص التعمير، ‏بالإضافة إلى 45 في المائة من وثائق رخص الاستغلال”.‏

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