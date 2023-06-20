نشرة إنذارية: موجة حر من الجمعة إلى الثلاثاء بهذه المناطق
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 34 و45 درجة من الجمعة إلى الثلاثاء القادمين بعدد من أقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة من الجمعة إلى الثلاثاء القادمين بكل من أقاليم تاونات، وزان، مكناس، الحاجب، فاس، صفرو، مولاي يعقوب، تازة، الخميسات، سيدي قاسم، سيدي سليمان، بني ملال، الفقيه بنصالح، خنيفرة، خريبكة، أزيلال، سطات، اليوسفية، الرحامنة، قلعة السراغنة ،شيشاوة، مراكش، تارودانت، طاطا، أسا- الزاك، السمارة وأوسرد.
كما يرتقب، وفق المصدر نفسه، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و42 درجة من السبت إلى الثلاثاء القادمين بكل من أقاليم العرائش، وشفشاون، والقنيطرة، وسلا، وتمارة-الصخيرات، وبرشيد، وبن سليمان، والجديدة، وسيدي بنور، والصويرة، والحوز، وآسفي، وشتوكة-آيت بها، وإنزكان-آيت ملول، وأكادير إيدا وتنان، وتزنيت،وكلميم ، وسيدي إفني.
ومن المتوقع أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 34 و37 درجة من الأحد إلى الثلاثاء المقبلين بكل من الدار البيضاء ومديونة والنواصر والمحمدية والرباط.
10 تعليقات
على جميع العمال والمهنيين ان يأخذوا حذرهم من أشعة الشمس..
الأطباء ينصحوا بشرب الماء أكثر لأنه مهم للجسم..
موجة الحر تضرب الجسم وتسبب له أمراض مثل الجهاز التنفسي والاضطرابات وغيرها..
كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:« اللهم اجرنا من نار جهنم»..
حرارة الشمس الحارقة يجب تجنبها لأنها مضرة بالصحة..
اللهم احفظ الفقراء الذين يشتغلون تحت أشعة الشمس دائما..
هناك من يعمل من أجل توفير لقمة عيش كريمة لأبنائه.اللهم كن معهم ..
الأطفال والرضع والشيوخ وكبار السن هم المعنيون اولا بشدة الحر ..
اللهم ارحم عبادك الضعفاء يآرب العالمين..
على جميع المواطنين تجنب شدة الحر خصوصا في وقت الظهيرة الى العصر ..