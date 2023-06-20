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نشرة إنذارية: موجة حر من الجمعة إلى الثلاثاء بهذه المناطق

2023-06-20 / 17:22
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 34 و45 درجة من الجمعة إلى الثلاثاء القادمين بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة من الجمعة إلى الثلاثاء القادمين بكل من أقاليم تاونات، وزان، مكناس، الحاجب، فاس، صفرو، مولاي يعقوب، تازة، الخميسات، سيدي قاسم، سيدي سليمان، بني ملال، الفقيه بنصالح، خنيفرة، خريبكة، أزيلال، سطات، اليوسفية، الرحامنة، قلعة السراغنة ،شيشاوة، مراكش، تارودانت، طاطا، أسا- الزاك، السمارة وأوسرد.

كما يرتقب، وفق المصدر نفسه، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و42 درجة من السبت إلى الثلاثاء القادمين بكل من أقاليم العرائش، وشفشاون، والقنيطرة، وسلا، وتمارة-الصخيرات، وبرشيد، وبن سليمان، والجديدة، وسيدي بنور، والصويرة، والحوز، وآسفي، وشتوكة-آيت بها، وإنزكان-آيت ملول، وأكادير إيدا وتنان، وتزنيت،وكلميم ، وسيدي إفني.

ومن المتوقع أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 34 و37 درجة من الأحد إلى الثلاثاء المقبلين بكل من الدار البيضاء ومديونة والنواصر والمحمدية والرباط.

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